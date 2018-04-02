政治醜聞+日元走升 高盛下調日股預測

《彭博社》報導，日本正面臨各種障礙，從與首相安倍晉三有關的政治醜聞到日元上漲，外資正在撤離日本，高盛集團表示他們對日股的預測過高，宣布將東證股價指數 (Topix) 的目標下調。



高盛集團 (GS-US) 將 3 個月的東證股價指數預測下調 5.6％至 1700 點，而 6 個月與 12 個月的預期，則分別下調 2.7％和 2.5％至 1800 點和 1950 點，東證股價指數去年收於 1817.56 點。

Topix 日線走勢圖

高盛指出，日本面臨國內政治的不確定性、日元升值、全球貿易鬥爭的擔憂和喜憂參半的經濟數據，今年前 3 個月，外資已從日股撤走約 8.2 兆日元的資金。



高盛由 Kathy Matsui 領導的策略師在 29 日的報告中指出：「這些不利的因素將限制日股的上漲空間。」



東證股價指數今年已下跌超過 5%，但 Matsui 認為該指數會展現中期復甦，高盛認為下行風險「有限」，2018 財年的每股收益下降 10％，已差不多在股市定價。



但是，美元對日元的匯率必須維持在 1 美元兌 105 日元大關左右，日元持續走升對日本是壞事。而由於美國和中國互相針對對方進口產品實行新的關稅，日元兌美元匯率上漲至 16 個月以來的高位。



周一，東證股價指數下跌 0.44％至 1708.78 點，日經指數下跌 0.31％。此外，高盛在 29 日的報告中建議投資者，可觀察日股每個月第一天的走勢，日經指數在 2016 年 7 月至 2018 年 2 月間，每月的第一個交易日都上漲。