官宣!餓了麼全面融入阿里生態 成為O2O行業又一只“超級獨角獸”

4月2日，阿里巴巴集團、螞蟻金服集團與餓了麼聯合宣布，阿里巴巴已經簽訂收購協議，將聯合螞蟻金服以95億美元對餓了麼完成全資收購。這筆中國互聯網史上最大規模收購，餓了麼也正式成為“超級獨角獸”。餓了麼將繼續保持獨立品牌，獨立運營。

阿里巴巴集團CEO張勇發出內部信，歡迎餓了麼加入阿里大家庭。張勇強調，作為阿里新零售一支重要力量，餓了麼將保持獨立品牌，獨立運營。

同時，餓了麼CEO張旭豪也發了內部信，確認餓了麼接受阿里巴巴收購要約。張旭豪在內部信中稱，餓了麼獨立運營的原則不會變，百度外賣專注高端市場的定位不會變，我們堅定推進全國代理商體系建設的方針不會變，各地合作夥伴獲得的支持只會更多不會更少，內部員工的職級、薪酬及期權等權益也將得到充分保障。

除此之外，阿里巴巴集團副總裁王磊(昆陽)將擔任餓了麼CEO，張旭豪擔任集團董事長和阿里巴巴CEO張勇(逍遙子)的新零售戰略特別助理。

該筆收購將為本地生活服務市場帶來何種變量，阿里將如何應用自身的新零售全生態資源為餓了麼加持，餓了麼將在阿里新零售體系發揮怎樣的關鍵作用，這些都是市場下階段關注的焦點。

根據《2017中國外賣發展研究報告》，2017年外賣市場用戶規模年增長為18%，突破3億人，未來一年增長率將進一步下降至15%。

增長天花板的加速到來，讓流量進一步成為戰略性資源。張旭豪透露，自接入手淘和支付寶流量以來，餓了麼日新客量已超過整個新美大集團，顯示了超級APP的聚集效應。去年10月，餓了麼更獲得支付寶一級頁面入口。全資收購後，阿里在現有的手淘和支付寶入口之外，預計將加大對餓了麼的流量扶持，這無疑將使餓了麼在對餘下增量市場的爭奪中占得先機。

此外，本次收購也將使餓了麼和口碑的協同越發緊密，雙方“集團式作戰”將成為常態。阿里巴巴強調，“以餓了麼作為本地生活服務最高頻應用之一的外賣業務，結合口碑以數據技術賦能線下餐飲商家的到店業務，形成對本地生活服務領域的全新拓展”，餓了麼和口碑發揮“到家+到店”協同效應的意圖顯然易見。

自2016年以來，餓了麼和口碑已逐漸打通了商戶資源和用戶體系，協同模式日漸成熟。當雙方進一步融合，口碑積累的商戶和用戶大數據，乃至其背後的支付寶等商業基礎設施，都將能成為餓了麼在商戶服務和產品體驗上的一大優勢，有助於其從根本上構築起競爭壁壘。

如果說上述優勢都只是對餓了麼現有業務的加持，那麼成為阿里新零售“三公里理想生活圈”的物流基礎設施，是餓了麼通過本次收購實現的里程碑式的“升維”。

一年來，阿里的新零售體系一直在提速：盒馬“半小時達”、天貓超市“一小時達”、眾多一線品牌“線上下單門店發貨二小時達”……“新速度”是新零售的關鍵內核之一，而以餓了麼蜂鳥為代表的即時配送體系，必將使這一新速度再加速。

公開資料顯示，餓了麼旗下的蜂鳥配送目前已擁有300萬注冊騎手，收購完成後，蜂鳥將順理成章地為阿里新零售體系內各種場景提供運力。對阿里來說，這無疑是一筆具備戰略意義的資產，而對餓了麼來說，這一角色的更替則更加意義非凡。

從體量上看，年產值30萬億的消費品市場比餐飲市場大一個數量級，這將是蜂鳥龐大的訂單來源;運力利用上，接入新零售訂單，將使即時配送閑時運力的利用問題得到解決，顯著提升人效;在技術方面，新零售訂單在時效、調度等方面均不同於餐飲外賣，其帶來的變量，也將有助於蜂鳥積累更加豐富的配送數據，完善現有的配送體系，讓即時配送更加“萬能”。

融入阿里的新零售體系，也為餓了麼現有的新零售業務提供新的想象空間。目前，餓了麼初步形成了以品牌便利店、聯營大中型便利店、小型便利店、前置倉和無人貨架組成的新零售業務矩陣，結合阿里現有的零售通等供應鏈賦能工具，雙方有望形成優勢互補的“前端+後端”的全鏈條業務聯盟。

值得注意的是，覆蓋全國30城的餓了麼NOW無人貨架項目近日宣布在上海實現盈利，在阿里尚未深入涉足無人貨架領域的情況下，未來，餓了麼NOW無疑將成為其在該領域的排頭兵。

在本地生活服務市場的激烈競爭中，來自阿里的支持，將成為餓了麼持續發展的重要保障。

過去半個月，在上海、南京等城市，打車用戶已經見證了雙方你來我往的激烈補貼戰。而在更加廣闊的本地生活服務市場中，要持續保持領先地位，一方面需要持續優化產品、提升服務、增加平台能力，而另一方面，充足的資金也是基礎保障。如今餓了麼被阿里收購，阿里雄厚的產品、運營和技術能力、以及財力，都將使餓了麼成為在競爭中具備顯著的優勢。

有分析認為，收購給餓了麼帶來的最大利好之一，就是彌補了其作為垂直平台在融資能力上的短板。據易觀《中國互聯網餐飲外賣市場年度綜合分析2018》，2017全年，餓了麼(含百度外賣)占據外賣市場50.6%的份額，美團外賣則為41.8%。競爭格局的均勢，加上滴滴外賣的突然襲擊，使得外賣市場盈利前景仍不明朗。在暫時缺乏造血能力的情況下，餓了麼選擇阿里，無疑將使公司免除資金上的擔憂，更專注於提升產品和平台服務能力。

來源：砍柴網

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