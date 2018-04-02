小孩不開心就打人，怎麼教？

諮詢／留佩萱（美國國家認證諮商心理師）

何翩翩（天主教寶血幼兒園園長）

採訪整理／曹心元

你家孩子經常哭鬧大吼嗎？生氣起來還會攻擊別人、破壞東西？

如果你總是和孩子說：「不要哭！不要生氣！」

可能又會矯枉過正，教出「壓抑情緒」的小孩，該如何讓孩子學會緩和負面情緒？

一起帶孩子學習正確掌控情緒的做法吧！

藝人宥勝日前在臉書分享兩歲多的女兒蕾蕾不收玩具，且屢勸不聽，他因而在女兒面前「撕爛」玩具卡片，並讓女兒「痛哭向玩具說對不起，然後看著它們全部被丟進垃圾筒」。宥勝的教養方式，在網路引起正反兩極熱議，然而不可諱言，許多父母在面對孩子哭鬧、太「歡」、頂嘴，甚至動手打人時，也會跟著煩躁火大起來。當連大人都很難掌控的情緒問題出現在孩子身上時，父母該如何反應？怎麼做才能引導孩子接納、緩和自己的負面情緒？

在親子教養中，情緒教育是不可或缺的一環，卻也總是考驗爸媽的智慧和耐心，其實，父母只要建立正確的觀念和實戰守則，就能有效化解孩子的情緒困擾與衝突。

在處理孩子的負面情緒前

父母得先接納孩子的情緒

美國國家認證諮商心理師、《童年會傷人》作者留佩萱坦言：「父母在教孩子處理情緒時，自己得先接納孩子的情緒。」許多父母在成長過程中，情緒沒有被上一代雙親接納，但因為孩童時期需要依賴父母，他們會發展出生存策略來適應父母，所以他們認知到「出現生氣、悲傷、挫折、難過情緒時，長輩會不喜歡、是危險的」；等到他們當爸媽後，自己的孩子哭鬧、憤怒、吼叫時，就會觸發內心的不舒服，便直接壓抑孩子：「不要再吵鬧、再哭泣了！」

一旦負面情緒沒有被接納，久而久之，孩子就只會在開心、有成就時才敢和父母分享，碰到挫折、傷心、難過，例如：成績低落、失戀分手、工作受挫時，會不敢向父母坦承，更無法學習健康處理負面情緒。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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