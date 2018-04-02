回歸利基型觸控效應浮現 熒茂去年本業轉盈小賺

熒茂 (4729) 處分手機塑膠機殼廠、光學鏡頭廠高雄土地，聚焦在軍工控觸控面板、醫療、航空等利基型應用市場，去年毛利率提升到 21.75%，較前年大增 3.83 個百分點，本業順利轉盈，營業利益約 487 萬元，全年稅後盈餘 3.12 億元，年增率 71.98%，每股盈餘 3.06 元，受到財報利多加持，今 (2) 日股價跳空鎖住 21.85 元漲停價位，突破 21.7 元半年線反壓。消費電子觸控價格戰，熒茂自 2011-2014 年連續四年虧損，壯士斷腕退出消費電子觸控面板領域，同時整頓效益欠佳的事業體，先把大陸手機塑膠機殼廠聯懋併給星星科技(sz300256)，保護玻璃事業凱茂引進策略投資人蘇州春興精工，持股比重降至 26%，營運面回歸軍工控觸控面板等利基型產品，本業虧損止血。



去年 12 月又處分掉光學鏡片事業高雄永安土地 867.26 坪，交易金額約 2.45 億元、但無處分利益，目前光學鏡片占該公司營收比重降至 7.36%，該事業非核心事業，因此進行處分。



熒茂自 2015 年轉盈，近三年每股盈餘為 0.09 元、1.78 元，以及 3.06 元，惟帳上仍有虧損待打銷，不分派股利，自 2009 年以來，連續九年未配發股利。



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