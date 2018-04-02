南山人壽連2年獲利逾百億元 今年主攻3類保單

南山人壽 (5874-TW) 去 (2017) 年合併稅後純益為 219 億元，受匯損及投資型不動產利益減少影響，較前年 259 億元衰退，不過連續 2 年獲利超過 200 億元，每股純益 2.14 元。展望今年，南山人壽產品策略看好美元保單、投資型保單、退休醫療長照三大商品，可望持續支撐營運表現。

南山人壽去年合併資產總值逾 4 兆元，年增率 11%，股東權益約 1870 億元，年增率 26%，新契約保費收入達 1987 億元，合併總保費收入達 5239 億元

今年產品策略方面，南山人壽表示，巿場預測 2018 年美國 Fed 將持續升息，因此預期美元保單及利變型保單仍為今年的主流商品；同時，隨著資本巿場持續活絡，投資型保單也將是受歡迎的熱門商品。

另外，有鑑於台灣人口老化及少子化、年金改革以及長期照顧等議題被重視，退休理財、醫療、長期照顧保障需求的商品也是 2018 年看好的商品。

南山人壽自 2016 年 9 月 1 日正式成立子公司南山產物，去年公司簽單保費收入達 33.8 億元，稅後純益 4.6 億元，年增 4 成，主要核保利益、投資收益增長所致，資產總值約 101 億元，股東權益約 39 億元。2017 年國內股市在全球景氣復甦支撐下持續上漲，投資收益也較去年同期成長 90%。

南山人壽指出，去年南山產物簽單保費收入 33.8 億元，較前一年同期成長超過 3 成，主要是因個人險業務成長，尤其在車險業務。