貿易戰硝煙起！ 跟著M&G兆元基金操盤手這樣做

中美貿易戰煙硝味四起! 美國日前宣布對中國祭出 600 億美元關稅後，中國也隨即宣布 128 項貨品課關稅，對美國還以顏色。在中美政治與貿易戰陰霾下，全球股債市 3 月波動明顯擴大，投資人該怎麼防波抗震，尋找最佳標的？

貿易戰影響究竟有多大? 全球基金經理人都在關注，根據美林美銀全球經理人 3 月份最新調查結果，貿易戰成為三成經理人最擔心的尾端風險 (Tail Risk)，也是繼 2017 年 1 月後再度登榜，其次才是通膨壓力 (23%) 及全球經濟增長放緩 (16%) 等風險。

自 2008 金融海嘯以來，全球投資市場大大小小的風險事件不斷，考驗全球基金操盤人如何平安度過。以目前全台最大、規模近兆元新台幣的瀚亞投資 - M&G 收益優化基金為例，除了 2008 年成功抵禦金融海嘯、單年小跌 3.3% 的歷史成績，其「回復力」更吸引全球投資人、法人機構紛紛投入。

以金融海嘯為例，統計事件發生前後高點位置，該基金僅約 69 天 (約 2008 年 1 月) 就回到前波高點位置，反觀高收益債或較防禦的投資等級債指數，回本天數多達 661、526 天；2011 年歐債事件發生亦是如此，該檔基金只花 87 天回到前波高點位置，同樣領先高收益債和投資等級債，回復力明顯優於其他資產類別。

若分析該檔基金投資策略，布局資產類別多達 8 項，投資範圍的高度彈性也是抗跌防禦原因之一，更是其他境內外基金難以望其項背的。瀚亞投資指出，該檔基金可投資公債、高收益債、投資級債及其他衍生性商品，配置彈性可達 0~100%；若對照目前國內目前多重資產相關基金，各類資產可布局上限僅 70%，瀚亞投資 - M&G 收益優化基金投資更具彈性，平均信評調整幅度也是當前同業的 1.5 倍。

「瀚亞投資 - M&G 收益優化基金」除了主級別英鎊累計計價，亦有美元避險累計、美元避險月配及歐元避險累計等多項級別，面對市場如何防波抗震、優化收益，將是台灣投資人關注的新焦點。

瀚亞投信投資長劉興唐也指出，第二季股優於債的情況並未改變，只是市場將出現更多不確定性 (Uncertainty) 與波動度 (Volatility)，股債市可能面臨更高頻率或更大幅度的震盪，收益率更是來到相對低點，例如高收益債約 6.3%、投資級債約 3.7%，全球高股息股也降至 3.7% 左右。

未來觀察重點仍是美國十年期公債殖利率的走勢，目前市場預期殖利率不會大幅回檔，只會溫和向上，建議改以多元資產或區域性投資來替代，面對市場波動加劇，收益優化基金的抗 UV(Uncertainty, Volatility) 優勢將是 2018 年投資部位中不可或缺的要角。