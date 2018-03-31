【安聯投信】台股季線連七紅

台股獨家開盤，31 日指數開高震盪，展開月線攻防戰。早盤雖開高，但在缺乏外資參與交易下，指數全日走勢呈橫向狹幅整理姿態直至收盤。終場台股上漲 13.27 點，收在 10919.49 點；台股包括：周線、月線都收紅、季線更是連七紅，首季台股上漲 276 點。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，盤面聚焦風電、生技及具有併購或是季底作帳行情，強勢族群方面，被動元件股表現強勢，風電相關題材則仍持續活躍。

從技術面來看，廖哲宏表示，加權指數盤中呈現狹幅震盪，高低差不到 42 點，指數最後收盤位置依然落在 5 日均線與月線間，由於短中期均線糾結，以此來看，盤勢維持中性格局不變。

從線型來看，廖哲宏表示，在三月最後一週量縮狹幅整理，各均線糾結，指標開口收斂，股價試圖緩步站上各均線，故接下來的觀察點在於是否能夠出現帶量長紅 k 則有助於指數向上攻。

另一方面，台股從前波高點至今走勢，有出現頭肩底型樣，目前處於右肩位置，如能突破站穩 11000 點頸線位置附近，則對台股後市有正面助力。如果從外資期權部位合計來看，多單如能持續，則到 4 月 18 日結算前，台股應可先正面看待。

回到基本面，廖哲宏表示，目前來看，中美貿易戰應為假議題，故至於題材面可以關注風電、生技、被動元件等；此外，低基期、漲價題材仍是盤面強勢族群，但要留意短線上漲多慎防追高風險。在資金面，外資動向中性看待。

展望後市，廖哲宏表示，台股儘管持續出現反彈格局，但盤勢因量能因素而無法站穩於月線之上，這意味 3 月 23 日跳空缺口仍面臨壓力，後續量能是否能放大是觀察指標，另一個觀察點則是主流股的上漲動能是否改變。

至於在題材面，去年許多題材將延續，包含 3D sensing 、被動元件，晶圓等，今年中國手機開始有新機拉貨潮，但後續動能仍需觀察，我們認為去年以來漲價題材的個股多能延續，今年可能會往 AI、5G、EV、IOT 的議題持續發展。

