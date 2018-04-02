阿里巴巴簽署全資收購餓了么協議

4月2日，阿里巴巴集團、螞蟻金服集團與餓了么聯合宣布，阿里巴巴已經簽訂收購協議，將聯合螞蟻金服以95億美元對餓了么完成全資收購。阿里巴巴新零售戰略在向本地生活服務的縱深拓展上獲得重大突破。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，歡迎餓了么加入阿里大家庭。在創始人張旭豪先生和其團隊努力下，餓了么毫無疑問已是國內本地生活服務領域的佼佼者。從結緣到全面融合，源自大家對新零售的共同相信。未來，餓了么將依托阿里集團數字經濟生態的商業基礎設施，與阿里眾多業務產生奇妙的化學反應，成為阿里新零售戰略的一支重要力量。

餓了么創始人張旭豪表示，藉此餓了么正式成為“超級獨角獸”，這是包括阿里在內的廣大資本市場對餓了么的認可。成為阿里集團一員後，餓了么與整個生態的聯系會更加緊密，相互協作會更加高效，協同效應會更加顯著，餓了么用戶、商戶和合作夥伴都將共同分享阿里生態帶來的巨大紅利。更重要的是，阿里和餓了么有著一致的戰略願景，彼此都對新零售市場有著堅定的信心，加入阿里生態，餓了么的發展平台將上升到前所未有的高度。

來源: 阿里巴巴

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