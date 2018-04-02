子宮肌瘤、子宮內膜異位…經期看這4點，警覺潛藏疾病

文／早安健康編輯部

女性每個月都會有位重要的好朋友「月經」前來拜訪，妳是否有好好了解過她呢？妳知道她是怎麼來的嗎？如果她突然來沒幾天就走了，或是賴著不走，是不是代表著她出了什麼狀況？關心妳的好朋友，就能讓妳們相處得更融洽！

月經異常是子宮力下降徵兆，小心卵巢早衰、婦科疾病

日本婦產科醫師．成城松村診所所長松村圭子表示，經期不順、經期錯亂是子宮力下降的徵兆。20 歲、30 歲常見的壓力大、生活作息不規律，會導致大腦的調控機能下降，無法好好下達分泌女性荷爾蒙的指令；40 歲之後卵巢機能會開始衰退，女性荷爾蒙的分泌量無法符合大腦所下的指令，也會造成大腦混亂，自律神經連帶受影響。大腦與卵巢的機能一旦下降，就容易出現月經異常、卵巢早衰、婦科疾病，加重更年期症狀，引發一連串問題。

女性健康晴雨表：經期自我檢測

月經是可以顯示出身體與心靈健康的晴雨表，出現異常有可能是潛藏著子宮或卵巢的疾病。很在意自己的月經狀態是不是正常嗎？快做做自我檢測！

說明：藍字的項目是正常狀態，無須擔心，符合紅字的項目則要小心可能有潛在問題存在。

生理周期

即使月經沒有準時報到，生理周期的長短偏離 7 天之內仍屬於正常範圍。

可能潛藏婦科疾病：子宮肌瘤、子宮頸癌、子宮內膜癌、巧克力囊腫、多囊性卵巢症候群

檢測結果：生理周期太短、太長，或是沒有懷孕，經期卻 3 個月以上都沒來，通常是女性荷爾蒙分泌、卵巢、甲狀腺或腎上腺等出現了功能異常，有些人則是因為接近更年期而出現生理周期紊亂，有異狀請與醫師討論，嚴禁自行做判斷，以免耽誤病情。

經期天數

經期的天數可以跟經血量一起觀察，如果每次的經期約 3～7 天就沒問題。

可能潛藏婦科疾病：子宮內膜異位症、子宮肌瘤

檢測結果：經期天數太短或太長都需要注意！雖然可能是受到壓力或環境變化等影響，如果想不出可能的因素，也可能是有潛藏的疾病。

經血量

經血量很難與他人比較，10 歲～25 歲的經血量仍不穩定，有些人會有經血量太多、豬肝色血塊的情形。

可能潛藏婦科疾病：子宮內膜癌、子宮內膜異位症、子宮肌瘤、多囊性卵巢症候群

檢測結果：20 歲～30 歲是女性荷爾蒙分泌的巔峰期，此時期如果經血量過少，可能是女性荷爾蒙失調，置之不理可能造成不孕。反之，若經血量過多、突然經血量大增、異常出血，應儘速至婦產科就醫。通常 30 歲過後經血的血塊會減少，40 歲之後經血量也會逐漸減少。

經痛

在所有的經期不適當中，讓最多女性煩惱的就是經痛！腰部、腹部出現疼痛、有沉重感，如果吃止痛藥能改善就無須擔心。

可能潛藏婦科疾病：子宮肌瘤、子宮內膜異位症、骨盆腔發炎

檢測結果：疼痛程度每個人的感受不同，如果吃市售的止痛藥也無法緩和經痛，甚至無法做事，影響到日常生活，就有罹患了某種疾病的可能性。如果最近經痛情形變得更嚴重了，就應盡早就醫。

來源：《早安健康》 2018 年 4 月

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