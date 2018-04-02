子宮內膜異位症如何治療與預防？中西醫日常保養大全

文／早安健康編輯部

Q. 為什麼子宮內膜異位症是最棘手的婦科疾病？

子宮內膜可能異常逆流到腸、肺，經期疼痛為典型症狀

陳保仁醫師：正常的子宮內膜應該剝落變成經血，但在剝落過程中如果逆流跑到子宮的肌肉層裡面，就叫做子宮肌腺症；逆流到某些地方像卵巢，就是俗稱的巧克力囊腫。

子宮內膜異位在身體不同部位可能有不同的症狀表現，例如在腸子會引起拉肚子、便秘、排便疼痛或出血，或是親密關係時因壓迫導致性交疼痛；如果異位的子宮內膜跑到肺部，雖然較少見、但也可能在經期時出現肺出血的情形。

子宮內膜異位症帶來最大的困擾是痛經，一開始痛一兩天、吃止痛藥還撐得住，到後來止痛藥越吃越多、甚至沒月經時也在疼痛，是這個疾病最惱人的地方。

Q. 子宮內膜異位症有什麼好的治療方式？

調整生活型態，生育能讓身體停經暫時休息

陳保仁醫師：我們通常會給內膜異位抑制類的藥。現在有很多新的藥物上市，但是沒有一種能永久抑制。以西醫的立場而言，最有效的方式就是生育。生孩子可以停經十二個月左右，這段時間讓月經休息，就是最好的治療方式。

這個疾病之所以容易產生就是因為晚育，生活作息上壓力太大、飲食偏差、荷爾蒙不正常也是重要因素，西醫的治療方法是讓妳與它和平共存。至於其他輔助方法，我常常會轉診給羅醫師他們，因為中醫的確有一些讓氣血或身體改善的方法。

治療子宮內膜異位症，大約需要三到六個月的時間。三個月持續配合西醫的治療一定會好很多，到六個月症狀就會很穩定。停藥以後可能會復發，但是在疾病治療的過程當中如果有生育的計劃，我們會建議盡快生育。

Q. 子宮內膜異位症為何找上中醫？

中醫協助控制疼痛，重活血化瘀、經期調養

羅珮琳醫師：近幾年因為子宮內膜異位症來中醫看診的人也慢慢增加。會來中醫看診的主要是處理疼痛問題，很多人痛經痛到受不了，但是對西醫止痛藥過敏，或用很大劑量的止痛藥還是疼痛；有些是吃西藥後覺得身體不適，或是連嘗試都不願意，只要看到藥有副作用就不敢用，通常有以上狀況的人就會來中醫求診。

中醫的治療主要是疼痛的控制，會用一些止痛藥或化瘀止痛、理氣止痛的藥。另外就真的會建議要保持生育，有些人剛好在生育年齡被檢查到有子宮內膜異位症，可能現在有計畫要懷孕，就不太適合用一些藥。

中藥調理要非常有耐心，我們會針對生理期不同的狀況用不一樣的藥。在月經來的時候是瀉，就是要將經血排出，但是有很多病患的經血量非常大，要讓經血排乾淨又不能排到貧血，活血藥的拿捏就要非常謹慎。

在月經沒來的時候，會用一些能夠化瘀、軟堅散結的藥物。有經痛的時候，我們可能在經前就先幫妳加一些止痛藥跟經期調養，有些人可能是經過幾個月的調養，再慢慢減少藥的使用量。

現代醫療多管齊下，8 成病人使用藥物後改善

陳保仁醫師：治療子宮內膜異位症麻煩的地方在於，要符合患者所有條件有點難。我的老師那一輩治療這個病並不太困難，就是整個子宮切掉。但是現代人希望能盡量減少副作用和對身體的傷害，最好的方式還是一開始就不要得這個病。

很多患者想直接開刀是因為怕藥物有副作用、覺得要吃很久，但我認為還是可以先試試看別的方式，8 成的病人使用藥物後是可以和平共存，有些人會再配合中醫調養幫助改善；如果對生活影響很大、手術之外又沒有其他取代方案，經過溝通後也還是會協助進行手術治療。

西醫的現代醫療也能從多方面幫助治療，例如體適能師可以協助運動訓練、營養師提供飲食建議，睡眠則可以藉由營造好的睡覺環境來改善。重點是，好好關心自己、讓自己身心愉快，才是目前治療最重要的方向。

控制體重，少吃冰冷、高油高熱量、含糖食物

羅珮琳醫師：中醫調理婦科問題時，會希望能讓子宮處在比較健康的狀況。大部分女生以虛寒體質居多，所以我們建議冰冷寒性的食物一定要少吃。再者，我們也歸納出這些疾病的發生跟飲食西化或肥胖有關，所以建議體重要控制，高油脂、高熱量食物或是含糖飲料等都要注意跟節制。

食衣住行育樂重點保養，遠離子宮內膜異位症危機

陳保仁醫師：保養可以分為「食衣住行育樂」6 個角度來進行：

1. 食

養生飲食，避免高糖、高油食物，減少攝取西化飲食。

2. 衣

注意保暖，適時添加衣物。中醫時常提倡暖子宮的概念，西醫較少提起，但是在診間的確能觀察到，女性若是冷到，身體就比較容易出狀況。

3. 住

生活環境與睡眠品質有關，應營造出一個溫暖、舒適的環境，避免待在太過潮濕、吵雜、髒亂的環境。

4. 行

利用時間多走動，捷運很方便，提前一站下車就能多運動，其實就有助於改善。

5. 育樂

現代人的休閒娛樂都太靜態，建議多往戶外走、曬太陽，心情就會很愉悅。很多病人自從有新戀情、有人多關心她以後，身體狀況就有所改善。

來源：《早安健康》 2018 年 4 月

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