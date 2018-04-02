卵巢癌：75％患者發現時已第三期！5對策降低罹癌風險

文／早安健康編輯部

卵巢癌於二○一六年國人十大癌症死因中首度進榜，躍升至第 10 名，在二○一五年女性十大癌症發生率當中排行第 7 名。因為症狀不明顯而被稱為「女性健康的沉默殺手」，台大醫院婦產科醫師趙堅曾撰文表示，近 30 年來罹患卵巢癌的婦女暴增了 10 倍。

卵巢癌早期難發現！75% 患者就醫時已第三期

卵巢癌初期幾乎無症狀因此很容易被忽略。據統計，約 75% 的患者發現罹患卵巢癌時已經是第三期以上。如果腹部出現異常症狀，建議及早接受診斷，以免耽誤治療。

常見症狀：

□下腹痛、腰痛

□頻尿

□便祕

□小腹微凸

□食慾不振

□呼吸困難

□經期紊亂

□體重突然下降

肥胖、長期暴露 PM2.5 者為卵巢癌高危險群

疾病成因：

● 遺傳基因：BRCA1、BRCA2 基因突變可能導致卵巢癌。

● 肥胖

● 長期接觸環境荷爾蒙

● 長期暴露於 PM2.5 濃度高環境

● 生活習慣不佳：睡眠不足、熬夜、壓力大、作息不正常等。

● 長期受雌激素刺激：初經早、停經晚、未生育。

● 不孕

● 卵巢癌家族史

● 乳癌病史或家族史

持續哺餵母乳、口服避孕藥可預防卵巢癌

預防及對應：

● 多生育、持續哺餵母乳

● 口服避孕藥：每個月排卵會使卵巢無法休息，易提高罹癌風險，服用避孕藥可減少排卵次數。

● 補充褪黑激素：花蓮慈濟醫院研究發現，從生育年齡開始補充褪黑激素等抗氧化物質，可降低罹癌風險。

● 定期檢查：接受超音波、子宮頸抹片、腫瘤指標 CA125 等檢查。

● 治療方法：依照擴散程度給予手術治療、化學治療。

來源：《早安健康》 2018 年 4 月

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