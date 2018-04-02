卵巢癌：75％患者發現時已第三期！5對策降低罹癌風險

文／早安健康編輯部
卵巢癌於二○一六年國人十大癌症死因中首度進榜，躍升至第 10 名，在二○一五年女性十大癌症發生率當中排行第 7 名。因為症狀不明顯而被稱為「女性健康的沉默殺手」，台大醫院婦產科醫師趙堅曾撰文表示，近 30 年來罹患卵巢癌的婦女暴增了 10 倍。
卵巢癌早期難發現！75% 患者就醫時已第三期
卵巢癌初期幾乎無症狀因此很容易被忽略。據統計，約 75% 的患者發現罹患卵巢癌時已經是第三期以上。如果腹部出現異常症狀，建議及早接受診斷，以免耽誤治療。
常見症狀：
□下腹痛、腰痛
□頻尿
□便祕
□小腹微凸
□食慾不振
□呼吸困難
□經期紊亂
□體重突然下降
肥胖、長期暴露 PM2.5 者為卵巢癌高危險群
疾病成因：
● 遺傳基因：BRCA1、BRCA2 基因突變可能導致卵巢癌。
● 肥胖
● 長期接觸環境荷爾蒙
● 長期暴露於 PM2.5 濃度高環境
● 生活習慣不佳：睡眠不足、熬夜、壓力大、作息不正常等。
● 長期受雌激素刺激：初經早、停經晚、未生育。
● 不孕
● 卵巢癌家族史
● 乳癌病史或家族史
持續哺餵母乳、口服避孕藥可預防卵巢癌
預防及對應：
● 多生育、持續哺餵母乳
● 口服避孕藥：每個月排卵會使卵巢無法休息，易提高罹癌風險，服用避孕藥可減少排卵次數。
● 補充褪黑激素：花蓮慈濟醫院研究發現，從生育年齡開始補充褪黑激素等抗氧化物質，可降低罹癌風險。
● 定期檢查：接受超音波、子宮頸抹片、腫瘤指標 CA125 等檢查。
● 治療方法：依照擴散程度給予手術治療、化學治療。
來源：《早安健康》 2018 年 4 月
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