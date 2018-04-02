不是乳癌！婦科名醫陳保仁：婦科癌病最凶險No.1是它

文／早安健康編輯部

Q. 以兇險性來看台灣婦科疾病的排行榜，順序為何？

卵巢癌最兇險！子宮內膜癌成長快，與塑化劑、糖化飲食有關

陳保仁醫師：癌症當然排名第一，再來是良性腫瘤的疾病。以癌症來講，最兇險的是卵巢癌，它症狀不明顯，發現時通常已經很嚴重，而且沒有很有效的治療方式。罹患乳癌的人雖然多，但是相較之下早期容易偵測，以及治療成果也比較好。

以前子宮頸癌病人數很多，但是在子宮頸抹片大力推行以及二○○六年疫苗（ＨＰＶ人類乳突瘤病毒疫苗）上市後，目前罹病人數已經下降，相信未來的年輕醫師，會看不到嚴重的子宮頸癌患者。

近期很多人罹患的子宮內膜癌有五個主要的風險因子，未生育、肥胖、愛吃高脂肪食物、糖尿病、家族遺傳史。它的症狀表現多數會出血，只要有就醫，通常都能在早期發現。問題是現在有很多二十幾歲的年輕女生，異常出血不好意思問別人，拖到來看診時已經到了第三期。

子宮內膜癌是近幾年婦科罹癌人數增加最快的癌症，快得超出我們的想像。西醫認為它跟環境荷爾蒙、手搖飲料或糖化飲食有絕對的關連性。從小吃炸雞配手搖飲料，生活中的塑化劑無所不在，持續少量累積，時間久了就導致現代婦科疾病的變形。

子宮肌瘤好處理，子宮內膜異位症最惱人

良性腫瘤最常見的是子宮肌瘤、子宮頸息肉、子宮內膜息肉。這些疾病無須太擔心，子宮肌瘤的處理還是「location,location, location」，根據位置、大小、症狀決定如何治療。現代醫療走向精緻化，所以治療方式提供多元化選擇，從藥物到手術，新的子宮肌瘤藥物可以協助短期肌瘤的縮小以及症狀改善；手術從開腹到微創，甚至到最新的無創手術，子宮是可以保留而且盡量減少子宮結構的破壞的，簡單說，你在意的，醫療界都會努力改進的呢。

而子宮內膜異位症麻煩的是子宮內膜會跑到別的地方，最簡單的處理方式是將卵巢及子宮整組拿掉，但是多數人無法接受。它會轉移到表皮，造成肚皮流血，甚至轉移到肺臟，造成週期性咳血。若著床在腸胃道，症狀表現可能是初期腹瀉，後期便祕；著床在子宮或子宮肌肉，就會造成經痛、經血量多、不易受孕；若跑到卵巢，就形成俗稱巧克力囊腫的腫瘤，也增加癌化病變風險。

感染反覆發作好困擾，陰道雷射治療重塑健康環境

引發感染類疾病不外乎三個原則，一是有病原體，二是有宿主，三是有適合細菌生存的環境。輕微的白帶異常經過治療通常就能改善，但是有些人會反覆發作，一年發作十二次，跟婦產科醫師見面甚至超過跟男友見面的次數。

以前對付陰道感染著重在消滅細菌，給抗生素，目前最新的治療方式是為陰道營造好的環境，陰道雷射治療可以讓陰道黏膜回春，變得健康、不易生病。而性感染疾病就是所謂的愛愛病，除了愛滋病以外，其他的性病治療都能在短期內約三天、七天或注射類一次性藥物就治癒。

來源：《早安健康》 2018 年 4 月

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