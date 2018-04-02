庫克VS祖克柏：美國科技大佬又掐起來了

摘要：之前已經因為隱私問題互懟過多次的庫克和祖克柏，面對這次 Facebook 陷入的數據泄露醜聞，雙方的冷戰似乎正在白熱化。

上周，蘋果 CEO 庫克兩次批評 Facebook 的用戶數據泄露醜聞，他甚至稱，Facebook 這樣的公司應當受到政府的監管。

上周三，當有人問到庫克，如果他在祖克柏現在的處境中，會怎麼做。庫克稱：「我不會遇到這樣的窘境。」庫克說：

我們關心用戶的體驗，我們也不打算指引人們的個人生活。我認為這麼做是對隱私的侵犯。我覺得，對我們來說隱私權是人權，是個人自由，也是美國的特質。這就和言論自由、出版自由一樣，隱私權就是這樣一種東西。於是，我們一直在保護用戶隱私，這並不是上周（Facebook）出事了之後才開始做的，我們多年來一直是這麼做的。

美國財經網站 Business Insider 稱，這意味著兩家巨頭長期以來的冷戰進入白熱化階段。

這已經不是蘋果和 Facebook 兩家第一次因為用戶個人資訊問題而互打嘴仗了。

早在 2014 年 9 月，庫克就在一封公開信中稱：

網路服務是免費的，那麼你就不是一個客戶，而是產品，但是我認為人們應當有隱私權。每個人都該問問，這些公司是如何賺錢的，如果主要通過收集大量個人資訊，我想這該是你擔憂的理由。

彼時，Facebook 正在「聯通世界」的口號下推進低成本的網路連接端口，甚至還因此登上《時代》雜誌封面。

當時，撰寫這篇《時代》封面文章的 Lev Grossman 就指出：

我認為實際上 Facebook 的用戶享受的並非免費服務，他們付出的是他們的注意力、關注點以及他們的個人資訊，而不是金錢。

當時，祖克柏對庫克和 Grossman 的說法並不認同，甚至直接「懟」了回去：

讓我沮喪的是，很多人似乎認為，基於廣告的業務模式就是和消費者對立的，我覺得這是一種特別可笑的觀點。你以為你出錢買了蘋果的產品，蘋果就會和你肩並肩嗎？如果真的如此，蘋果的產品會便宜很多！

2015 年 6 月，在參加一場活動時，庫克雖未直接點名 Facebook 和谷歌，但他言語中批判的對象不言自明。他稱：

在矽谷，部分最成功的公司通過讓用戶自願貢獻個人資訊來打造自己的業務。

他們儘可能獲得了關於你的一切資訊，並且試圖用他們來賺錢。我們認為這是不對的，蘋果不希望成為這種公司。

用戶之所以會「自願」貢獻資訊，是因為這能換得科技巨頭所提供的便利，而庫克認為這個循環本身就有問題。他在上述活動上稱：

消費者應該自己掌握自己的個人資訊。你可能喜歡這些所謂的免費服務，但是我們認為，並不值得讓他們獲得你的郵件、瀏覽歷史甚至是你的家庭照片，從而讓他們能夠挖掘這些數據，用於鬼才知道的廣告目的。

我們認為，終有一天，消費者會認清這一點。

2010 年，蘋果前 CEO 賈伯斯還在世時就曾直言，保護隱私意味著，要讓人們明確了解他們在點擊「同意」時到底同意了哪些內容，對於這些內容公司不僅要用簡單直白的語言解釋出來，而且要重複不斷的解釋。

賈伯斯還提到，矽谷很多人認為蘋果「太老套」，「可能我們的確是這樣。」

『新聞來源／華爾街見聞』