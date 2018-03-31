【華冠投顧】03/31（六）幸運星來講股：外資不在家，業內主力開心來當家

◆盤勢分析

昨天美股因耶穌受難日休市，今日台股獨家開盤，外資不在家，業內主力開心來當家。OTC 雖然也收上影線，但是個股方面可以看到不少漲停板出現！今天小主力們真的很忙碌，趁外資不在家，拉抬平日較沒有漲的冷門股！建議投資朋友檢查自己手中持股，若有型態不佳的弱勢股，可以注意趁機調節下車，換股操作！

而大盤權值股因外資不在而軟弱無力，2330 台積電、2303 聯電、2882 國泰金、2886 兆豐金、2881 富邦金僅撐盤不拉，而 2317 鴻海、2354 鴻準、3481 群創、2409 友達賣壓較大，收盤小漲 13 點，成交量達 755 億，相較過去週六獨家開市多。今日外資不在家，大盤震盪小是正常現象，但是要留意基期較高的股票風險相對會較高，喜歡追價的投資朋友，記得要嚴設停損。

※強弱勢族群

風力發電概念股仍是主流，如老師分享數日的 3708 上緯投控，1589 永冠 - KY 續強。1514 亞力今日轉強，其他強勢股有 6196 帆宣（被樺漢收購）、5512 力麒、3537 堡達、3052 夆典……

歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友周日放假愉快，下周上班兩天操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

