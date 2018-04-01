熱門股─崴強獲利帶勁擬配息3元 股價周漲逾12%

崴強（6298-TW）為正崴集團旗下一員，去 (2017) 年營收表現亮眼，全年稅後純益達 3.9 億元，年增 9.6%，創 4 年來新高，EPS 為 2.31 元，而董事會也決議加碼配發現金股利至 3 元水準，股息殖利率逾 13%，昨 (31) 日收盤價 25.1 元，創波段新高，一周共計漲逾 12%。

崴強主要經營影像掃描器、多功能事務機、手寫觸控式液晶顯示器、電腦程式設計、電腦週邊設備研發製造，並重視研發、創新能力。目前台灣為崴強研發及營運中心，並於中國大陸設有生產基地，持續開發數位影像及自動饋紙機模組等相關產品。

而崴強在影像掃描光學技術、薄型化掃描模組機構設設以及高速自動化機栟設計能力上，共計有 200 多項專利。展望未來，崴強指出，將致力推動自動化製程及生產管理改善方案，以降低和控制成本，且持續爭取與世界大廠的策略聯盟關係。

崴強 2 月營收 3.24 億元，年成長 7.22%，累計前 2 月營收為 6.9 億元，年增 4.88%。由於去年獲利表現亮眼，董事會也決議加碼配發現金股利至 3 元水準，超額配發率達 3 成，股息殖利率逾 13%，在股利誘人之下，昨日成交量放大至 8373 張，股價連兩日收紅並攻上 25.1 元新高價，站穩所有均線之上。