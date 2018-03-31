市場派要求召開股臨會 大同重申無必要

大同 (2371-TW) 經營權之爭去年一路延燒，雖然市場派在董事會改選中落敗，但因大同有意辦理現增案再度引來市場派強力反彈，要求召開股東臨時會，大同今 (31) 日重申，在章程額定資本額額度內辦理發行新股，專屬董事會職權，於法有據，去年股東會也通過辦理現金增資案，因此無短期內召集股東臨時會討論相同議案的必要。

大同市場派股東欣同投資、新大同投資及鄭佳佳曾發函請求董事會召開股東臨時會，討論擬辦理國內現金增資案，且要求改選全體董事及獨立董事，日前已遭大同董事會否決，據了解，市場派今日向商業司申請自行召開股東臨時會。

面對市場派進逼，大同聲明指出，公司在章程額定資本額額度內辦理發行新股，是專屬董事會職權，董事會在去年 12 月 21 日決議通過的國內現金增資案，於法有據。

大同表示，去年 5 月 11 日股東會討論的「籌措長期資金案」，就辦理「現金增資」經出席股東表決權數 56.41％贊成通過，可見董事會決議辦理現金增資，更是獲股東會決議支持，實無短期內召集股東臨時會討論相同議案的必要。

大同強調，現金增資是由原股東按持股比例認購新股，是原股東的固有權；且現金增資在短期內就可改善公司財務結構，股東來函以反對現增案為由要求董事會召集臨時股東會，顯不合理也欠缺正當性。

大同再度解釋，前董事長林蔚山自辭任董事及董事長後，未參與任何決策。其官司與其他公司無涉，且該案仍在上訴中，尚未定讞；投保中心已提起代位的民事訴訟，同一民事案件無法重複起訴。