〈楊金龍看國內經濟〉示警薪資成長停滯 恐衝擊民間消費

台灣央行總裁楊金龍將於下周一 (2 日) 赴立院備詢，在書面報告中，楊金龍指出，與 1998-2007 年相較，2008-2017 年民間消費和固定投資成長減緩，導致內需減幅較大，尤其薪資成長停滯是民間消費成長力不足的主因。

楊金龍建議，台灣經濟要成長，必須採取「外需」、「內需」並重雙引擎策略，推動基礎建設、排除投資障礙、促進民間投資，並提高總合需求與生產力。

楊金龍表示，過去 10 年比起 1998-2007 年，民間消費貢獻下滑 1.01 個百分點最多，主要是因薪資成長緩慢、少子化和人口老化，加上國人赴海外工作人數增加，導致民間消費不易提升。

其中，台灣民間消費成長率與薪資年增率相關係數逾 0.6，2008-2017 年實質民間消費成長率較 1998-2007 年減少 1.77 個百分點，顯然薪資成長停滯是主因。

另一方面，楊金龍也憂心，台灣生育率低是全球倒數第三，再加上人口老化，導致勞動生產力和消費購買力下滑，不利長期經濟成長。

此外，固定投資成長減緩也衝擊內需，觀察到 2008-2017 年固定投資貢獻減少 2.03 個百分點，其中，公營事業和民間投資貢獻均減少。

楊金龍直指，2009 年以來企業投資不振，導致國內超額儲蓄擴大；同時，台灣受限於公共債務法對舉債上限規範，實施擴張性財政政策也較保守。

不僅如此，雖然台灣與韓國超額儲蓄率長期呈現增加趨勢，但台灣上升幅度明顯大於韓國，顯示台灣投資動能不如韓國。

除內需面問題，提到外需，楊金龍也提醒，台灣受中國經濟結構轉型以及參與區域整合程度落後等影響，導致外需動能較前期減弱。

他認為，台灣出口結構集中中國，占比近 40%，因此遭受中國實施供應鏈在地化和再平衡政策衝擊大，加上台灣參與全球區域經濟整合程度落後，台灣 FTA 覆蓋率不及 10%，恐不利出口成長和分散市場。