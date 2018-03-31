財政部3年行動支付租稅優惠 全台僅22家小店買單

為了推廣行動支付，財政部今 (2018) 年 1 月推出，同意導入行動支付的小型店家營業稅優惠且可免開發票，為期 3 年至 2020 年底止，統計至今，全台僅有 22 家小店家導入行動支付租稅優惠，其中以台北市 8 家和高雄市 6 家最多。

根據財政部統計，目前全台已陸續有小店家申請租稅優惠成功，其中包括台北市有 8 家、台中市 1 家、高雄市有 6 家，台南市 1 家、新北市 1 家、宜蘭縣有 2 家、新竹市 3 家，總共 22 家小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠。

財政部國稅局表示，為了鼓勵實體店面小規模營業人，接受消費者使用行動支付裝置付款，財政部在 1 月 12 日發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，讓導入行動支付的小規模營業人申請經核准後，當季即享有使用 1% 營業稅稅率查定稅額及免用統一發票的優惠。

國稅局表示，現行常見的行動支付方式分為 NFC 感應支付及掃碼支付兩種，舉例來說，Apple Pay、Google Pay(Android Pay)、Samsung Pay 等屬於 NFC 感應支付，街口支付、歐付寶等屬於掃碼支付，目前有兩種支付方式皆支援的行動支付業者，如台灣 Pay。

由於各行動支付方式所需設備、各行動支付業者收取手續費皆不相同，營業人可自行了解後，向行動支付業者提出申請。

國稅局表示，小店家申請適用租稅優惠要完成三個步驟，包括第一擇定適合的行動支付方式，並向該行動支付業者提出申請；第二導入行動支付後，委託行動支付業者向所在地主管稽徵機關 (總局) 提出租稅優惠申請，並同意行動支付業者按季提供銷售額資料與主管稽徵機關；第三收到稽徵機關核准函後，即可自核准當季適用租稅優惠。而行動支付租稅優惠申請日期至 2020 年 12 月 31 日。