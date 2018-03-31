尚凡體質轉佳 今年力拼轉盈 股價創3年多來新高

尚凡資訊 (5278) 去年每股淨損 0.64 元，主要來自於美元匯損，今年改變模式，匯損將大幅下降，全年將力拼轉盈，尚凡今天股價走高，盤中一度漲停，創下 3 年多以來新高。尚凡指出，去年的虧損主要來自於美元匯損，因尚凡產品國際收費以美元為主，去年度匯損累計達 1,084 萬元，致使全年稅後淨損約 880 萬元，每股虧損 0.64 元。今年改變模式，匯損將大幅下降。



尚凡歷經業界的產業競爭及挑戰，上櫃後業績跌落谷底，但公司積極調整策略及步驟，研發新產品、跨入直播與衝刺全球市占率，經過 3 年的陣痛期後，去年第三季正式轉盈，第四季營運持續推升，光單季獲利達 1509 萬元，每股盈餘 1.09 元，季增 250%。



尚凡今年 2 月受惠農曆新年及情人節效應，單月營收衝高到 5612 萬元，年增 84%，創歷史新高，公司目標 2018 年全年可望轉盈。



尚凡經營雲端交友 App，旗下產品以《iPair》、《SweetRing》與《weTouch》等三款 App 為主，每款產品擁有不同交友特性。去年《iPair》交友 App 研發直播產品後，營收爬升速度加快，也帶動《SweetRing》與《weTouch》等多款以月費收費為主的 App，全球營收亦持續成長。



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