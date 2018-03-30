科納-KY、中鋼構、上緯、光菱、尚凡

科納 - KY(4984)：將被美國上市公司那斯達克上市公司 II-VI 高價收購，為首家被外資收購的網通公司，股價已拉出第 4 根漲停板。中鋼構 (2013)：政府大力推動離岸風電，再加上中鋼準備投資 34.21 億元成立風電水下基礎製造公司，有助於關係企業中鋼構搶攻水下基礎結構工程，今日一開盤就跳空大漲，並迅速攻上漲停價位。



上緯投控 (3708)：旗下上緯新能源與西門子歌美颯(Siemens Gamesa) 簽署海能風電風機合作備忘錄(MOU)，公司有信心在 2020 年完成海能風電 378MW 的建置，近期股價沿 5 日線向上推升，今日亮燈漲停。



光菱 (8032)：去年 EPS 為 2.24 元，董事會已決議每股配發現金股息 1.7 元，殖利率頗優，繼昨日漲停之後，今日盤中一度拉出第二根漲停板。



尚凡 (5278)：跨足國際 APP，力拚今年轉虧為盈，今日股價開高走高。



捷波 (6161)：將現金減資 3 成，每股退還股東 3 元，加上擬配息 1.1 元，合計股東每股可拿回 4.1 元，股價創下波段新高。



威盛 (2388)：股價漲多拉回，跌破 5 日均線。



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