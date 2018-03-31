佳穎去年EPS 0.91元，擬配息3元，今年強攻車用市場

【財訊快報／陳浩寧報導】佳穎 (3310) 去年稅後淨利 7078 萬元，EPS 0.91 元，經董事會決議，擬每股配息 3 元，以今日開盤價 45.95 元計算，殖利率 6.53%。佳穎指出，去年匯兌損失 4324 萬元，再加上未分配盈餘加徵營所稅達 2471 萬元，因而侵蝕獲利表示，然去年第四季，營建部門開始陸續完工交屋挹注，獲利保持小幅盈餘。佳穎去年開始衝刺車用部門，全年營收 15.9 億元，年增 97.64%，創歷史新高，其中車用暨零組件部門營收為 10.55 億元，年增 159.59%，亦占去年整體營收比重達六成。



佳穎提到，去年在車用的成長動能主要來自整併晉碁，擴大生產規模，且因應中國十三五計畫，就近華中地區生產出貨給 BOSCH 及 TE 等連接器大廠，金屬沖壓元件穩定成長，加上核心技術擴增，車用雷射點焊端子及安全帶扣環感應元件兩大訂單加持，終端客戶為韓國現代及德國 BMW 車廠，公司專注本業，轉型有成。



展望 2018 年，佳穎強攻車用布局，並藉由策略聯盟，拓展車用端子連接器線束市場，且計劃布局新能源汽車燃料電池市場，投入質子交換膜燃料電池 (PEMFC) 的關鍵零組件金屬雙極板開發，可望有效降低質子交換膜燃料電池成本，將有助於拓展車用市場多元領域。







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