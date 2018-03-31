富邦媒擬配息8元，國內外市場齊佔，拚增營運動能

【財訊快報／陳浩寧報導】富邦媒 (8454) 去年獲利亮眼，EPS 達 9.07 元，穩獲電商獲利王寶座，經董事會決議，擬每股配發現金股利 8 元，共計發放約 11.2 億元現金股利，配息率近九成，其中，包含盈餘配息 7.7745 元及資本公積配息 0.2255 元。以今日開盤價 276.0 元計算，殖利率 2.90%。富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，去年營收 332.4 億元，年增 18.4%，創下歷史新高表現；稅後純益 12.7 億元，EPS 9.07 元，亦寫下歷史新猷。而今年 1-2 月合併營收 69.4 億元，年增 36.6%，業績續呈成長態勢。



富邦媒表示，去年導入高自動化物流設備、增快配送速度，而為持續擴大市占率，今年將全力發展五大營運策略，包含持續深化與品牌商的合作、打造多元品類的生活產業平台、線上結合線下開創多頻行銷，並運用跨平台整合優勢來提供消費者多重的選擇，加上持續擴增倉儲並透過大數據、AI 人工智慧等科技提升物流配送效能，以期能提供更好的客戶體驗。



在全球佈局方面，富邦媒則提到，目前中國及泰國的合資公司運營已上軌道，將持續以南向為佈局重點。透過與當地業者合資方式，進行在地化深耕經營與技術移轉，為海外地區營收與運營能力增添助益。







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