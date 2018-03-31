中租獲利強勁外資挺 近一個月擠上買超前十名

中租 - KY(5871) 前 2 月合併稅後純益為 18.7 億元，年增 47%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.48 元，2 月單月獲利仍維持 9 億元以上高峰，基本面獲利動能仍在，而中租也持續受到外資青睞，近一個月更擠上外資買超前十名。

籌碼面上，雖然 3 月 29 日受外資龐大賣壓影響，遭賣超 2005 張，但累計 3 月 23 日至 3 月 30 日這周，外資仍買超中租 2323 張；統計近 1 個月外資買超前十名，中租 - KY 仍名列第十名。

中租 - KY 表示，2 月單月自結合併稅後純益為 9.2 億元，年成長 50%，並創同期新高，累計前 2 月合併稅後純益為 18.7 億元，年增 47%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.48 元。

中租 - KY 董事長陳鳳龍表示，去 (2017) 年公司繳出亮麗成績單，獲利年增 33%，總資產報酬率自 2.7% 提升至 3.3%，股東權益報酬率自 19% 提升至 21%，延滯率自 4.1% 降至 3.6%，整體授信餘額成長 14%，其中中國及東協地區分別成長 18% 及 17%。展望今年，整體授信餘額成長可望維持去年水準。

若投資人看好中租 - KY 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：中租兆豐 77 購 01 (069726-TW)、中租兆豐 77 購 03 (073132-TW)、中租國票 77 購 01 (072111-TW) 等。