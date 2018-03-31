期權贏家策略 大公開

在選擇權的交易中，買方要付出權利金，賣方則收取權利金。選擇權到期結算時，若沒有履約價值，買方損失的權利金，就成為賣方的獲利。若選擇權有履約價值，賣方可能面臨高倍數損失。

撰文：龔招健 攝影：張家禎

由於美股重挫千點，今年 2 月 6 日台股指數期貨暴跌 500 多點，當天更爆出台灣期權史上最大違約交割金額達 13 億元。業界研判，當天最大苦主應該是台指選擇權賣方，估計損失將近 40 億元。不過，在業界人稱「顏師父」、擅長做台指選擇權賣方當沖交易的顏龍豐，當天卻大賺約 270 萬元。

顏龍豐是誰？他到底有甚麼特殊的賺錢本事？為探索真相，本刊特別來到他在華南期貨台中分公司的 VIP 操盤室，進行深入訪談，揭開他獨門的選擇權賺錢心法。讀者如能學會這套心法，將能避開類似 2 月 6 日的大殺戮，且能長期穩健獲利，每個月為自己加薪。

走入顏龍豐的 VIP 操盤室，本刊發現他很講究「生財工具」──看盤及下單使用的電腦及周邊設備：2 台主機搭配 6 個螢幕，其中一台主機屬於備援設備，加上一台筆電，都是較高等級的產品，連滑鼠也有備援品，以確保在關鍵時刻都有設備可以使用。

「一般投資人交易期貨、選擇權，經常會賠錢，對於生財工具卻捨不得花錢，若仔細算一算，賠掉的錢也許可以買好幾套比較好的電腦配備了。」顏龍豐強調，從事期權商品的交易操作，需要買好一點的電腦配備，才能及時完整掌握盤面關鍵數字的跳動，下單速度也才夠快，畢竟是錢在輸贏，決勝常在幾秒之間。

嚴設停損

絕不留倉過夜

觀察顏龍豐在盤中以滑鼠下單的速度，真是超級快，頗有快閃交易（flash trading）操盤手的氣勢，在彈指之間擠出獲利，而盤中一旦看錯行情，帳面出現虧損，他也會斷然停損，更堅持「今日事今日畢」──所有台指選擇權部位，在下午 1 時 45 分收盤前完成當日沖銷。

為什麼堅持不留倉過夜？顏龍豐強調，做台指選擇權賣方交易，最怕的是第二天大盤直接開高大漲或開低大跌，「幾年下來累積的獲利，可能一次重傷就倒賠，絕對不要留倉去賭第二天的行情，這是最重要的紀律。」

顏龍豐今年 44 歲，台中沙鹿人，服役期間接受傘兵的訓練，曾是馬拉松選手，也熱愛騎重機，從體型看來就是個運動健將。他說，規律運動可以鍛鍊體魄，也可以緩解操盤的壓力，有助於讓自己的身心維持在最佳狀態，以因應險惡的市場。

為什麼會投入期權市場？他回顧，「服役期間，晚上自修時看到學長在閱讀工商時報、經濟日報或財訊快報，他們會看股市收盤行情，還會說股價漲了多少，今天賺了多少…… 當時我是負責帶兵的下士，薪水含領導加給有將近 1 萬 5 千元，在當時已算不錯，但學長在股市一天就可能賺到我一個月的薪水，讓我很羨慕，因此跑去開證券戶。」

顏龍豐開戶後，以辛苦存下來的一點錢買了第一檔股票─鋼鐵股彥武（已下市），以 10～11 元買了 10 張，第一天收盤帳面上賺了幾千元，他當時想說多放幾天或許可以賺更多，沒想到卻一路走跌，後來在 8 元多停損，變賠錢出場。

儘管第一次出手買股票就賠錢，顏龍豐沒有因此放棄，開始研究個股的基本面、技術面、消息面，花了他不少時間。但他後來發現，即便是認真做了功課，買股票仍不一定會賺錢，因為股市中有很多黑手，會聯手坑殺散戶。

來源：《Money 錢》 2018 年 4 月

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