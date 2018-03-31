台股盤中─鴻海帶量壓盤 風電、生技股力撐 力守季線支撐

台股今 (31) 日全球獨家開市，相較以往的獨家開盤，今日量能相對較大，預估量約 700-800 億元，盤面權值股鴻海跌破所有均線壓盤，指數橫盤震盪遊走，風電、生技及集團與投信作帳股表現相對較強，法人認為，大盤守在 5 日線之上，第 1 季作夢行情延續，但預期指數空間不大，盤勢仍以個股表現為主。

台股今以 10925.71 點開出，上漲 19.49 點，一度拉升到 10947.16 點，攻上月線，盤面上以個股題材表現搶眼，併購題材激勵樺漢 (6414-TW) 大漲，溢價 2 成收購的帆宣 (6196-TW) 跳空漲停，另外，風電題材持續發燒，上緯投控 (3708-TW) 漲停，中鋼構 (2013-TW) 也攻漲停。

生技股也是強勢族群，佰研 (3205-TW) 漲停、麗豐 - KY、科妍等股價齊揚；鴻海 (2317-TW) 昨日公布財報，每股稅後純益 8.01 元，創近 6 年新低，低於法人預期，今日股價跳空下跌摜破 90 元大關，5 日線再度失守，跌破所有均線；台積電、大立光則是守住紅盤價位。

集團及投信作帳也支撐今日大盤的表現，由鴻海集團及華新集團領軍，另外，被動元件以 MLCC 股表現較強，國巨、華新科、禾伸堂都上揚，宏達電財報利空衝擊下股價不跌反漲，威盛漲勢更強。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股獨開盤，雖然量能縮小，但是預估量能比以往獨家開市時的 400-500 億元還來的高，題材股表現較強，盤面上以風電、生技的表現更加搶眼。

簡伯儀表示，由於指數空間不大，以個股表現為主，建議選股不選市，下周僅有 2 個交易日，在長假效應下，下周一要觀察量能是否增溫，將較有利大盤表現，不過，基本上仍是維持整理。