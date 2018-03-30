【運達投顧】四月輪動可留意5G概念

◆盤勢分析



昨天美股大跌後出現反彈也帶動亞股出現上漲，台股漲幅也在台積電帶動下表現是亞股中最強的，但漲權值股 OTC 股票卻下跌，台股四月份就國際股市結構與籌碼面的變化有些隱憂，分析如下：

1. 美股昨天跌深反彈但就趨勢來看並沒有改變，道瓊 3/22 跌破半年線至今維持區間站不回半年線似乎也跌不破前低，可是道瓊目前月季線的死亡交叉在 4 月份的壓力會加重，因為就季線來看未來 3 個禮拜成本都是這一波的高點區所以季線下壓的速度會加快，月線未來兩週也還在高檔區，所以道瓊危機並未解除反而要預防再出現一次大跌會有急跌測年線的風險，高科技股昨天反彈指數在半年線附近區間，不過下週高科技股的月線將會跌破季線四月中旬附近也會有死亡交叉的空方趨勢，因此台股要不受影響很難反而四月要提防美股偏弱台股會有補跌的壓力。

2. 近日美元出現升值也造成新台幣貶值且有資金匯出的現象，美元目前就在季線附近整理，但頸線 90.4 只要站上外資匯損壓力加重會有更積極的匯出動作，這對台股極為不利，就這五個交易日指數維持區間盤局但是外資總賣超達 345 億元，而融資卻增加了 14 億元創新春後的新高，就籌碼來看並不利指數續攻，所以四月份要留意美元是否續強而讓台灣 50 會有破半年線的訊號造成指數有修正的空間。

3. 昨天摩台結算後外資在期貨多單為 4.3 萬口，以外資近期在現貨市場集中賣超以及美元短線出現多頭，若外資期貨多單縮減到 4 萬口之下則是明顯偏空的訊號，而且選擇權空單昨天增加 1.5 萬口總口數為 8.7 萬口，這個避險倉位還偏低，可是隨著期貨多單減少選擇權空單一定會大增，所以期貨選擇權的倉位在四月份要多加追蹤也是台股強弱最立即影響的指標。

4. 今天台積電撐盤指數大漲但是高檔位階股的壓力仍重，如：創意康普美琪瑪全新貿聯可成台勝科台郡大中合晶中磊亞光譜瑞德微… 等，都有明顯做頭的跡象，高位階股有很明顯出貨的現象這也是我們一直建議要避開的方向，預計四月份這一類高位階股的跌勢還會加速加重，因此這一類的股票仍以空方看待可以券空操作為主。

5. 低位階股這一個月來生技股表現最佳但漲多後難免也需要整理休息，四月份台股震盪會更大，低檔位階股也會在指數壓力下受到影響但低檔股的影響只是區間擴底，預計下一波多方的資金避風港有機會落在網通 5G 的概念股，如智易統新波若威… 等，5G 是趨勢所以概念股的買盤已經在這一個月有外資法人低接的籌碼，所以未來選股方向可多加留意。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。