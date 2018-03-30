外交部：中方不想打貿易戰 勸美沒必要非撞上南牆再回頭

摘要：外交部發言人陸慷在回應大豆和貿易戰相關問題時稱，中方希望美方決策者也認真聆聽美國消費者和有關產業界的廣泛呼聲，仔細權衡單邊主義舉措對美方的利害得失，沒必要非撞上南牆再回頭。

在 30 日的外交部例行記者會上，有記者問：據報導，美國駐華大使布蘭斯塔德近日接受媒體採訪時表示，中國不應當把限制從美國進口大豆作為報復措施。中方對此有何評論?

陸慷回應：

我知道布蘭斯塔德大使來自美國重要的農業州。他關心美國農業產業者利益是完全可以理解的。事實上，最近我們也看到，美國國內因擔心美國政府單邊主義措施導致中美貿易關係惡化的還不僅僅是農產品行業。

至於中方是否應該拿大豆作為反制領域，我想大家必須清楚一點，那就是進行貿易和貿易戰的區別在於，貿易是大家商量著來，而貿易戰一旦開打，應戰的一方只會根據自身利益和需要來決定反制的時間、方式和領域。

我們多次說過，中方不想打貿易戰。同時，我們也多次表明過，如果被迫捲入貿易戰，中方有底氣、有信心維護好自身利益。我們希望美方決策者也認真聆聽美國消費者和有關產業界的廣泛呼聲，仔細權衡單邊主義舉措對美方的利害得失，沒必要非撞上南牆再回頭。

周四，美國駐華大使布蘭斯塔德對彭博社表示，中國若限制美國大豆進口，將傷害中國消費者，起到適得其反的效果。最終中國會明白應與美國合作，而不是採取報復手段。他重申了美國商務部長羅斯的觀點稱，大豆是中國人獲取蛋白質的關鍵來源，大豆也是豬飼料，豬肉是中國人必需的食品。布蘭斯塔曾擔任過美國大豆種植和出口大州愛荷華州的州長幾十年。

布蘭斯塔德表示，美國需要積極說服中國降低一些貿易壁壘，兩國之間需要有更公平和對等的貿易關係。他又暗示稱，花了 14 年才令中國的牛肉進口市場對美重新開放，但雞蛋和雞肉進口還沒有開放，「因此還有很多需要做的」。

此前，招商證券謝亞軒團隊認為，中國打「大豆牌」的可能性不大，而且影響有限。

中國大豆消費嚴重依賴進口，國內庫存水平較低，同時需求相對剛性，這將令供給的邊際變化導致價格劇烈波動。大豆價格的上漲將顯著抬升通膨壓力，進而影響央行貨幣政策操作，可能對年內資本市場表現與大類資產配置策略帶來變數。

來自美國的進口量約占中國大豆總進口量的 37%，另一大進口來源地巴西的占比約為 41%。假設中美貿易摩擦進一步升級導致來自美國的大豆進口量減少，那麼通過巴西等其它國家進行補償的可能性也很低。

從政治博弈層面考慮，由於美國中西部地區一向是共和黨的堅定票倉，即便我國對大豆採取措施預計也將僅僅在邊際上產生負面影響，可能並不能影響最終結果。

『新聞來源／華爾街見聞』