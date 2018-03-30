看好2025中國製造 由田宣布前進中國設廠 法人估今年每股賺5-6元

AOI 檢測設備商由田 (3455) 看好今年營運可逐季走高，法人圈估算，由田今年每股獲利有望挑戰 5 元到 6 元；此外看好大陸喊出的 2025 中國製造趨勢，宣布今年將進軍中國設廠。回顧由田去年成績，在面板與載板客戶訂單加持下，雖然去年營收 28.06 億元，年成長近 4 成，但受到美元資產部位偏高及美元兌新台幣貶值達 8% 影響下，去年由田兌換損失達 1.25 億元，換算影響每股淨利約 2 元，也連帶拖累去年整體獲利。



由田 2017 年稅後獲利 1.69 億元，每股淨利 2.75 元，但該公司董事會也甚具誠意，擬配發去年 2 元現金股利，配發率 73%，以目前股價計算，股利殖利率約為 4.6%。



而由田董事會也通過 1200 萬股額度內的增資計畫，公司提到，看好兩岸半導體、面板與印刷電路板業者的持續擴產，擴產趨勢將導致對 AOI 檢測需求的明顯提升，如日前半導體設備大廠 KLA 以 1000 億元新台幣收購 AOI 檢測設備龍頭奧寶，就是看好 AOI 整體市值的提升，為此，由田今年將擴大投資。



由田提到，中國大陸喊出 2025 中國製造，意味著未來很多設備得在地生產，也因此，由田今年將首度前進中國設廠，地點仍在考慮中，預計今年下半年設立完成，最快今年底就可以小量生產。



此外，由田今年的擴大投資，還包括半導體端的光學檢測設備、驅動晶片 COF 封測的檢測設備，以及迎接 AI 趨勢，面板與 PCB 產業的高階檢測設備等。



另外，由田目前在手訂單已經超過 30 億元，其中半導體加上 PCB 接單占比近二成，其餘為面板產業的接單。而若是今年匯兌能相對穩定，由田則可免去單季虧損，且營運有望逐季走高，全年每股獲利超過 5 元，挑戰 6 元。



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