【撰文／張文赫】

中美貿易戰暫時剛落幕，全球股市歡聲鼓舞才剛出現強力反彈，但美國那斯達克科技股卻又因英偉達停止自動駕駛技術測試，以及特斯拉在加州的死亡車禍事件，聯邦當局也開始調查，一連串的自駕車新技術利空一次出爐，外加臉書的個資外洩利空，那斯達克重挫，連帶影響台股的力道大，很可能美股會往年線去測試支撐，那對全球股市影響皆大。

臺灣 4/4 起開始放春節連假，多數投資人可能因為近期國際股市震盪大，會選擇先降低持股部位，而抱股過節必須挑選業績成長的個股，年報在 3 月 31 日全數公告完畢，本專欄也精選去年 EPS 大成長的個股一覽表攻投資人參考。

生技法說點燃大行情

生技股因為基亞＋浩鼎事件後，足足跌了兩年之久，籌碼經過長時間的沉澱已經非常乾淨，因此只要有利多就容易上漲，也比較不受國際盤勢的影響，畢竟這是內資主力最容易發揮的族群，外加近期電子股賣壓大，從電子股流出一點資金轉到生技股熱炒，等於是久旱逢甘霖，股本小股性活潑的特性就馬上顯現，配合主管機關舉辦生技法說論壇，正好點燃生技股的大行情，科妍 (1786)、寶齡富錦 (1760)、保瑞 (6472) 等短時間內都大漲近一倍，而從去年財報可以發現有不少生技股大獲利成長但股價還沒有反應，就可以逢低卡位等待補漲。

科懋 (6496) 為孤兒藥領域為主的利基藥廠，其中孤兒藥營收占比 90％，雖單一藥物的營收規模不見得很大，但因原廠與有能力承做相關業務的通路商也有限，是科懋的主要利基，除了代理產品線外，科懋也積極發展自有產品線，其中降血脂用藥脂妙清，現已打入 5 家醫學中心，占公司設定最終目標 6～7 家的大宗。去年 EPS 5.99 元，年成長 54.8％，創下歷史新高，但股價卻離歷史天價 151 元差足足一倍，嚴重低估，並且公司配息 4 元現金，殖利率超過 5％，股價還在底部，外資低檔吃貨，有機會落後補漲。

車用零組件後市可期

今年以來汽車零組件類股表現低迷，除了為升 (2231) 一度逼近歷史新高附近，一枝獨秀，其他個股幾乎維持整理的格局，但這也表示說，Q1 火熱的挖礦股、被動元件、矽晶圓等電子休息後，Q2 資金有機會流到低基期的汽車零組件，去年包括車用導線架的界霖 (5285)、順德 (2351) 業績都大成長，股價也翻倍飆漲。

來源：《萬寶週刊》 1274+1275 期

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