日本2018年度基礎財政收支將比預期惡化6.9兆日圓

共同社報導指出，日本政府週四 (29 日) 召開經濟財政諮詢會議，出示了對安倍政府下推動的經濟財政一體化改革的中期評估。政府分析認為 2018 年度的基礎財政收支將比 2015 年時預想的惡化約 6.9 兆日圓，並把經濟低增長導致稅收下滑、補充預算金額巨大造成財政支出膨脹等列為原因。日本政府已經放棄 2020 年度實現財政收支盈餘的目標，計劃 6 月左右敲定新的盈餘目標以及作為其依據的財政支出改革。在中期評估的基礎上，政府提出了以「切實且不讓經濟中途受挫的速度」靈活推動財政健全化的目標。



目前的財政計劃彙總於 2015 年，提出的中期目標是到 2018 年度把基礎財政赤字佔國內生產毛額 (GDP) 之比控制在 1% 左右。實際上，收支改善進度落後，今年 1 月估算時預計佔比為 2.9% 左右，將居高不下。



此次中期評估分析了財政收支比 2015 年時預想的出現惡化的原因，展示詳細內容指出雖然受益於財政支出效率提高，赤字將減少約 3.9 兆日圓；但稅收增長乏力將導致赤字增加約 4.3 兆日圓，消費稅增稅延期促使赤字增加約 4.1 兆日圓，補充預算的影響造成赤字增加約 2.5 兆日圓。



在新的財政目標和財政支出改革方面，政府將討論為了切實實現盈餘，對每年度的預算實施管理，防止其漫無邊際地膨脹。2016～2018 年度根據把社會保障費增幅控制在每年 5,000 億日圓的大致標準編制了預算，2019 年度以後也設想相同的框架。



作為今後的舉措，政府指出有必要在以「超越迄今的速度和範圍」實施財政支出改革，決定將以 2019 年 10 月把消費稅稅率上調至 10% 為前提，探討旨在緩和對經濟影響的預算和稅制措施。







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