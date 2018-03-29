【豐銀投顧】台股是否已出現阿Q？

◆盤勢分析

昨晚的美國股市表現非常分歧，道瓊幾乎都維持在平盤附近震盪，而那斯達克以及費城半導體指數卻是持續重挫，其中值得留意的是費城半導體指數，這是個與台股連動係數高達 8 成的指數，因此對於台股的盤勢發展具有關鍵性的影響，費半指數到現在為止並沒有回補 3/22 所留下的貿易戰缺口，以空方看反壓不看支撐來說，在收盤沒有站上之前，按 2 月初回檔的慣性來看，費半指數回檔應該會在 1253 點，而那斯達克指數用同樣的邏輯預估則是會來到 6610 點。

費半成份股中和台股都有同一檔權值股，就是台積電！台積電的漲跌同時主宰兩個市場的表現，從台積電的股價表現來看，高點沒過高，雖然低點還沒有跌破，但是當跌破 2/27 高點的頸線時，就讓破 3/2 低點的機會增加，雖然要破了 2/9 的低點才能算跌幅滿足，但轉弱、空已是不爭的事實，所以按跌幅滿足計算，可能會回到 221.5 元才能初步滿足，同時，觀察外資對台積電的賣超已經讓總持股水位降低到約當 180 元的位置，讀者們請加 @ozo5468n 覺得是偶然？那再看看鴻海吧！鴻海出現破底翻，本波領漲電子、台股向上，但破底翻的頸線也在這 2 天跌破了！再看外資如何賣鴻海？把老本都拿出來賣了！難怪台股漲不動！再說之前的強勢族群金融股，3 月表現就比電子弱，現在連 3/12 利多的帶量長紅 K 低點都破了，還能有攻擊的動能嗎？以上電子、金融全數都轉弱，美國科技股回檔，實在看不出有什麼底氣可以撐在這，今天摩台結算之後… 小心風險！筆者對於台股沒跟上全球股市的腳步頗為在意，因為不是大好就是大壞！而以現在的環境跟條件來說，大壞的機率高！

短線上的強勢主流從板卡轉換到風電族群中，指標股的上緯、永冠 - KY 以及世紀鋼可以說是正規軍，其它跟漲的都幾乎是「問導遊」的，而從這裡筆者主觀的認為台股的基本面中最大的隱憂就是─缺電，還記得筆者才說未來台灣要跌肯定不是因為中美貿易戰，有別的原因，現在我知道了！就是電！沒電科技股還能怎麼接單？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

