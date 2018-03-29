GDP上修支撐美元 金價一度觸及一週低點

美國 2017 年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 上修至 2.9%，美元持穩，週四 (29 日) 金價走跌，一度觸及 1 週低點。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 4 點 27 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 1,323.30 美元。

美國商務部日前公布去年第 4 季季調後 GDP，年增率自 2.5% 上修至 2.9%，優於經濟學家預期。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 變化不大，持穩於 89.71，接近 1 週高點。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 0.17%，至每盎司 16.225 美元；鉑金期貨價格變化不大，報 940.70 美元。

銅期貨價格上漲 0.53%，至每磅 3.018 美元。

除 GDP 外，投資人也持續關注美股走勢。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，美國總統川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

除亞馬遜外，電動車大廠特斯拉也因債信評等遭穆迪下調，週三股價大跌 7.7%。

受科技股走跌拖累，週三美股收低；道瓊指數收跌 0.04%，標普 500 指數收跌 0.29%，那斯達克指數收跌 0.85%。