中國銀保監會：有序推進降低企業杠杆率、拆解影子銀行等工作

3月29日上午，中國銀行保險監督管理委員會黨委書記、主席、銀行保險改革領導小組組長郭樹清同志主持召開銀行保險改革領導小組第一次會議，傳達學習中央全面深化改革委員會第一次會議精神，研究貫徹落實意見。

會議指出，把中央全面深化改革領導小組改為委員會，是健全黨對重大工作領導體制機制的一項重要舉措。系統各級黨組織要認真學習、深刻領會這一重要舉措的重大意義，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決把思想和行動統一到黨中央關于全面深化改革的決策部署上來，進一步加強黨對改革工作的領導，強化組織協調能力，确保黨中央改革決策部署落到實處。

會議強調，要在黨中央國務院統一領導下，有計劃、有步驟地推進中國銀行保險監督管理委員會組建工作。以黨中央批準的深化黨和國家機構改革方案為準繩，抓緊研究制定機構具體組建方案，按程序報經批準後組織實施。要在改職責上出硬招，積極作為，結合機構改革，加快内部職責和業務整合。

會議要求，系統各級黨組織要認真貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議、全國金融工作會議和全國“兩會”精神，按照中央全面深化改革委員會第一次會議确定的工作部署，統籌安排深化銀行保險監管機構改革，确保機構組建和監管工作“兩不誤、兩促進”。一是堅決打好防範化解金融風險攻堅戰。堅持穩中求進工作總基調，有序推進降低企業杠杆率、拆解影子銀行、嚴厲打擊非法金融活動、遏制房地産泡沫化傾向、配合整頓地方政府隐性債務等工作，加強對各類風險的防範和化解。二是更好支持現代化經濟體系建設。圍繞供給側結構性改革，加強與地方和企業的聯系協調，推動結構調整和兼并重組，支持市場化法治化債轉股。提升差異化服務能力，有力支持鄉村振興、區域協調和創新驅動等國家重大戰略實施。進一步做實普惠金融，督促引導銀行保險金融機構回歸本源、專注主業，繼續改進小微、“三農”金融服務。三是深化銀行保險體系改革開放。引導銀行保險金融機構健全公司治理，積極探索有中國特色的現代金融企業制度，全力推動銀行保險業向高質量發展轉變。進一步擴大對外開放，研究落實對外開放新舉措，以開放促改革，激發市場活力，推動形成銀行保險業全面開放新格局。

會議審議了有關銀行業防範化解金融風險攻堅戰、強化銀行不良資産認定和處置、提高大中型商業銀行普惠金融事業部服務能力等重要文件。

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