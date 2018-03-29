【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

今摩台結算，現貨殺尾盤，期指拉尾盤，收斂逆價差

OTC 較強，留意中小型個股

【盤勢分析】

美股如預測科技股出現補跌！一般這種情況，較像加速趕底的格局，120MA 持續向上，仍會有狗與主人效應！台股內部也有些疑慮，開始要漲電費了，投資人該如何操作！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續死亡交叉，指數下跌 19.74 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，短線上加權賣壓會較重，而 OTC 內資控盤較易有表現！而加權週 KD 仍黃金交叉 (週六確認，還有 2 天)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

近期國際消息反反覆覆，心中一定要有一把尺，否則極易追高殺低！就個股而言美國先殺 FACEBOOK，再跌亞馬遜，近期 TESLA 禍不單行，除 Model X 電動車發生死亡車禍，也有對沖基金經理人直指 Tesla 處於破產邊緣，並遭穆迪因 Model 3 生產率嚴重不足，調降債信評股價大跌；面對先跌指數在跌個股的行情，投資人還是要保護好資金，勿追漲殺跌！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-0.5 收 463.5，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (+5.5 收 107.5)，6182 合晶 (-0.3)、3532 台勝科 (+2.5)，3707 漢磊 (+0.2)、3016 嘉晶 (+0.35)，此族群今中美晶較強，可為指標，並留意本波高點 112 能不能過關！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (-0.5)、6525 捷敏 (+5.3)、3317 尼克森 (+0.05)、8261? 鼎、5299 杰力 (-1.4)、6138 茂達 (+1.45)，可留意漲價效應的發酵

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+25 收 520，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+1)、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡(-0.3)、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+3.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【二極體】：2481 強茂 (+1.85 拉尾盤再過高)、5425 台半、3675 德微、5305 敦南、6573 虹揚，留意法人動向

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價趨勢仍像上，但因美 TESLA 大跌，股價受到影響

◎ 指數壓回，逆勢上揚股如：2013 中鋼構、3205 佰研、4190 佐登、6523 達爾膚、8093 保銳、3228 金麗科、3217 優群、6485 點序、9958 世紀鋼、1589 永冠、1519 華城、1734 杏輝、4728 雙美、5302 太欣、6101 寬魚、4807 日成、1323 永裕、1733 五鼎、5201 凱衛、3708 上緯、6270 倍微、9912 偉聯、8046 南電、2208 台船，留意明日延續性！