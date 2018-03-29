【華冠投顧】03/29（四）幸運星來講股：大鼎的還沒滾、小鼎的強強滾－小鬼當家盤



美股近期偏弱，昨日 NASDAQ 及費半又受到亞馬遜、特斯拉、英特爾三檔大跌影響，跌幅達 2.1%。台股相對強勢，大盤由 1216 統一、2408 南亞科、2308 台達電撐盤，尾盤由 2882 國泰金、3008 大立光、1303 南亞、2311 日月光、2317 鴻海、2330 台積電、2412 中華電壓盤，收盤跌 19 點，成交量 1,166 億。週二大漲的島狀反轉今日被完全封閉了，失敗的原因是外資持續大賣，今日賣超加大為 125.46 億，投信賣超 5.17 億，自營商賣超 6.28 億，三大法人全部賣超！但 OTC 相對強勢熱鬧滾滾，盤中一度大漲超過 1%，三大法人今日均買超。

※強弱勢族群

最強的股票仍是 4984 科納 - KY（被外資收購），新竄起的股票有 1589 永冠 - KY、1519 華城、3708 上緯投控（以上三檔都和風力發電有關）、1734 杏輝。另外老師曾經提過的如 3228 金麗科、5302 太欣、9912 偉聯也轉強攻上漲停板。

弱勢股有 6145 勁永（虧損減資）、5481 華韡、4721 美琪瑪、3665 貿聯 - KY…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

