群創、京東方增產 今年監視器面板供過於求比例達4.9%

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新 2017 年 IT 面板 (監視器與筆記型電腦) 出貨調查報告顯示，預估 2018 年出貨總量將達 3 億 2637 萬片，年增 3.6%；由於群創 (3481-TW)6 代線和京東方福清 8.5 代線增加監視器面板生產比重，今年監視器面板供過於求比例預期將達 4.9%，扭轉連續 3 年維持在 1% 以內的平衡狀態。

WitsView 最新 2017 年 IT 面板 (監視器與筆記型電腦) 出貨調查報告，去年出貨總量為 3 億 1494 萬片，年增 3%，今年面板廠將著重 IT 面板邊框尺寸縮減、廣視角與解析度的提升，期望透過產品規格的轉換帶動出貨量。

WitsView 研究經理胡家榕指出，監視器面板由於需求趨於飽和，加上尺寸放大，出貨量持續下滑，去年出貨量 1 億 3759 萬片，年衰退 1.6%；筆記型電腦面板，去年受惠於美系品牌的北美標案訂單挹注，及中國品牌下半年衝刺年度出貨目標，需求逐季增溫，推升全年出貨量達 1 億 7735 萬片，年增 6.9%，擺脫連兩年衰退。

觀察今年第 1 季供需狀況，品牌受淡季效應影響，第 1 季整機出貨季衰退 10%-11%。不過，由於短期間面板庫存水位健康，加上目前主流尺寸的面板價格相較去年同期下滑 12%-15%，有利品牌逢低採購、擴大新產品的布局，因此即使在傳統淡季，預估監視器面板第 1 季出貨將逆勢成長 0.4%。

展望今年全年，因群創 6 代線和京東方福清 8.5 代線增加監視器面板的生產比重，監視器面板市場可望終止連續 7 年出貨衰退的頹勢，出貨量達 1 億 4036 萬片，年增 2%；整機方面，由於今年品牌在產品策略上，將持續轉向大尺寸、無邊框和電競相關等含金量高的規格，整體出貨量將逐漸減少。

今年筆記型電腦面板出貨表現優於預期，激勵面板廠今年乘勝追擊，加上近半年的筆電面板價格波動小，利潤表現優於電視和監視器面板，因此面板廠願意投入更多資源和產能，預計將推升 2018 年筆電面板出貨量至 1 億 8601 萬片，年增 4.9%。

觀察需求端狀況，筆電品牌在第 1 季採購面板，布局高解析度、廣視角及窄邊框等新規格，因此即使第 1 季因淡季效應影響，整機出貨季衰退達 15%-16%，但面板出貨量僅小幅下滑 1-2%。

由於蘋果計畫下半年推出改版的 MacBook Air 及升級版的 MacBook Pro 等新品，恐排擠其他品牌的銷量，間接影響今年整機出貨；WitsView 分析，若今年面板廠在供應上沒有適時調節，可能增加面板供過於求的風險。