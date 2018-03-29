【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台指期逆價差明顯收斂，台股雖受到美股科技類股壞消息頻傳影響下，早盤呈現弱勢，但隨著亞洲股市呈現上漲格局下，帶動台股盤中一度呈現回升，台股收盤下跌 19.74 點；籌碼方面，外資賣超 125.06 億元，三大法人賣超 136.51 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然臉書股價止跌回穩，不過市場傳出川普認為科技巨擘亞馬遜對傳統零售業造成傷害，將在稅制上針對該公司，其股價因此聞訊重挫，也拖累那斯達克消弭盤中反彈幅度，美股三大指數因此全日陷入劇烈震盪，收盤再度收低；匯市方面，美國去年第四季 GDP 成長率終值上修幅度高於預期，美元於晚間擴大漲幅，尾盤傳出金正恩將會見日相安倍，日圓急貶下推升美元指數收盤大漲 0.83%。

《國際商品市場焦點分析》

周三晚間 EIA 公布美國上周原油庫存增幅雖高於預期，汽油與蒸餾油庫存則再度大幅下降，油價在訊息公布後一度反彈，不過美元昨日大幅走高，加上美股依舊存在不確定性，油價在高檔持續遭遇拋壓，WTI 期貨收盤失守 65 美元價位；受到 GDP 數據優異提振，以及美聯儲官員對於通膨增長偏向鷹派的說法，美元單日暴漲，金價受到衝擊再度大跌超過 1%，持續回吐上周強勁反彈漲幅。

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