公共工程一次性費用拖累 三商電去年EPS0.39元 今年獲利有望優於去年

三商電 (2427) 去年營收 32.97 億元，毛利率 25.48%，營益率 2.33%，稅後盈餘 7154 萬元，年增 44.19%，EPS0.39 元，經董事會決議，擬每股配息 0.25 元，以今日收盤股價 11.90 元計算，殖利率 2.1%。三商電執行副總陳文祝於今日法說會中表示，去年第四季在公共工程的一次性費用支出下，單季 EPS 僅 0.03 元，包含海巡雷達建置及台電 NDCIS 案的業主罰款與訴訟費用共達逾 8000 萬元，侵蝕 EPS 約 0.44 元，也拖累第四季毛利率僅 17.5%。



三商電主要業務為金融及公共工程兩大事業體，受惠於 ATM 需求升溫，三商電去年在金融事業獲利近 3 億元，年增逾八成，陳文祝指出，去年在 ATM 的需求接近高峰，預估今年仍有小幅成長，已在第一季接到國泰世華銀行 650 台的 ATM 訂單，惟今年在 RATM 的單價將小幅下滑，也將影響毛利率表現。



陳文祝也提到，今年在 ATM 銷售成長有限，但看好後續的金融維護商機，將成為公司穩定的獲利來源，今年維護收入有望超過 3 億元；此外，在資安需求下，新型的指靜脈機需求將漸入佳境，去年銷售已達 2000 套，今年又有 1000 套訂單，看好可以成為印鑑、簽名以外的第三種身份辨識工具，推升銷售成長。



而在公共工程部分，陳文祝指出，由於今年沒有公共工程的大型系統工程專案驗收，但有許多台鐵大型專案中的中小專案將陸續完工，將帶動該部門的獲利回升，而今年在沒有一次性損失提列的情況下，全年獲利有望優於去年表現。



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