佳源國際公佈2017全年業績

公司擁有人應佔溢利增加 58.3% 達人民幣 12.8 億元

合同銷售再創新高達人民幣 103.7 億元

香港 2018 年 3 月 29 日電 / 美通社 / --

財務摘要：

人民幣（千元） 截至 12 月 31 日止年度 變動 2017 年 2016 年 收入 6,948,775 3,702,081 +87.70% 毛利 2,398,665 1,263,930 +89.78% 毛利率 34.5% 34.1% +0.4 百分點 本公司擁有人應佔溢利 1,284,077 811,153 58.30% 每股盈利 （人民幣分） 62.35 45.86 +35.97%

2017 年經營重點：

合同銷售金額及面積分別達人民幣 103.7 億元及 117.7 萬平方米，按年大增 123.1% 及 155.7% 。

年內透過併購及公開市場招拍掛方式獲得 7 個優質項目。於 2017 年 12 月 31 日，集團擁有土地儲備 7.1 百萬平方米，並成功將業務版圖拓展至深圳及澳門。

年內兩度透過先舊後新方式配股集資以加強財務狀況及收購土地之用。

集團銀行結餘及現金和已質押／受限制銀行存款總額約人民幣 67.17 億元，較 2016 年同期增加 374.2%。

中國發展成熟的大型住宅及商業綜合體開發商 -- 佳源國際控股有限公司（「佳源國際」，連同其附屬公司統稱「集團」，香港聯交所股份代號：02768）宣佈截至 2017 年 12 月 31 日止全年業績。

回顧期內，集團順應市場變化，採取積極的投資策略，因而取得良好的銷售業績。截至 2017 年 12 月 31 日，集團收益為人民幣 69.49 億元，按年增加達 87.7%，公司擁有人應佔溢利為人民幣 12.8 億元，按年大增 58.3%。每股盈利為人民幣 62.35 分。董事會建議派發末期股息為每股港幣 19 仙（2016 年：無）。

2017 年，中國房地產市場普遍仍受到「限購、限貸、限價及限售」政策影響，雖有效壓抑樓價漲幅，但部份住宅需求外溢到鄰近三、四線城市，使得這些城市的均價及成交量均有上升。縱觀 2017 年全年，全國商品住宅成交量及均價仍保持溫和上升趨勢。集團憑藉正確的發展戰略，及堅持「品質是硬道理」的長期經營理念，年內合約銷售總額再創新高，按年大升 123.1%，達人民幣 103.7 億元；合約銷售總面積約為 117.7 萬平方米，按年增加 155.7%；合約銷售均價為每平方米人民幣 8,813 元。

回顧年內，來自物業開發的收益約為人民幣 69.24 億元，同比增長 88.1%。收益增加的主要原因是集團交付已竣工的紫金華府項目預售物業所致。另一方面，由於每月租金收入增加，年內來自投資物業的收益亦按年增加約 22.5%，至人民幣 2,489 萬元。集團全年錄得毛利約為人民幣 23.99 億元，按年上升 89.8%，毛利率由 2016 年全年的 34.1% 增加至 34.5%。

為保持穩定的合約銷售增長，集團於 2017 年以企業併購與公開市場招拍掛方式完成多宗重大交易。其中，於 2017 年分別完成收購位於揚州邗江區和廣陵區的三個住宅項目，以及位於蘇州核心區的住宅項目，同時又透過公開市場招拍掛競得一塊位於宿遷的住宅及商業用地。另外，集團自 2016 年首次進軍廣東省，先後在深圳取得兩個優質項目。於回顧年內成功進軍澳門市場，收購兩幅位於澳門氹仔的優質相連地塊，進一步擴大在粵港澳大灣區的業務版圖。截至 2017 年 12 月 31 日，集團在中國各大城市的物業組合達 32 個，擁有土地儲備面積逾 700 萬平方米，開發區域覆蓋江蘇省大部分城市。

隨著外圍利率走勢趨升，集團高瞻遠矚，先行於 2017 年內兩度配股集資以鞏固財務狀況。其中，於 6 月以先舊後新方式配售約 3.53 億股，集資淨額約人民幣 10.2 億元；又於 12 月以先舊後新方式配售 2.32 億股，集資淨額約人民幣 11.75 億元，集資所得資金用以加強集團的財務狀況及部署增加土地儲備。另外，於回顧年內集團透過公開市場發行 2018 年 11 月到期本金額為 3 億美元的優先有抵押票據。截至 2017 年 12 月 31 日，集團銀行結餘及現金和已質押／受限制銀行存款總額約為人民幣 67.17 億元，較 2016 年同期增加約 374.2%。

展望未來，「粵港澳大灣區」具有「一國兩制」、先天區位、開放型經濟以及人文環境等優勢，已具備建設成為國際一流灣區的基本條件，未來將成為國家建設世界級城市群的重要載體。集團將積極響應國家政策導向與適應宏觀調控下的市場變化，同時把握客戶需求，務實推進合約銷售的增長。

集團創始人兼主席沈天晴先生表示：「集團於回顧年內的業績令人鼓舞，反映過往的經營及投資策略取得理想成果。放眼 2018 年，集團除了繼續深耕江蘇省、擴展業務版圖至其他重點省會，以及發掘『粵港澳大灣區』城市群的價值窪地之外，亦會緊隨國家『一帶一路』倡議規劃，開拓沿線國家和地區如越南、柬埔寨，及澳洲的優質項目，發掘具有良好增長前景的價值窪地，逐步增加海外優質土地儲備，把握全球房地產發展機遇，為股東創造最大價值。」

佳源國際簡介

佳源國際是發展成熟的物業開發商，在中國各大城市開發大型住宅及商業綜合體。憑藉超過二十年物業開發經驗，透過優質的規劃，完善的品質監控，成熟的營運系統及經驗豐富的專業團隊，創造出切合不同地區需求的物業項目，成功鞏固「佳源」品牌。截至 2017 年 12 月 31 日，集團在中國各個城市和中心鎮的物業組合共有 32 個，包括 24 個住宅綜合體及 8 個商業綜合體，開發區域涵蓋了南京、常州、揚州、泰州、宿遷、南通、鎮江及蘇州等城市，開發物業包括各類型住宅物業、社區商業以及新市鎮商業綜合體。集團於 2016 年首次進入廣東省，先後在深圳取得兩個優質項目，及於 2017 年成功進軍澳門，奪得澳門優質土地，提升集團在粵港澳大灣區的品牌影響力。