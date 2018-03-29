媒體：日產與雷諾就合併為新集團展開談判

摘要：闢謠收購傳言表示「純屬臆測」之後時隔一個月，目前互為汽車產業聯盟的日本廠商日產和法國廠商雷諾，正在談判合併的消息再次見諸報端，但討論是否會有結果尚未可知。

今日（3 月 29 日）彭博報導援引知情人士稱，雷諾汽車公司和日產汽車公司正在就合併重組的可能性進行談判，理想情況下將成立一家以同一股票統一交易的新汽車廠商。

日產與雷諾通過併購「合二為一」的傳言，並非第一次出現。本月 7 日，路透首次報導稱日產汽車正洽談收購法國雷諾的股權，但隨後雙方均於 8 日表示有關報導「純屬臆測」，法國財政部發言人當時也表態，並不準備將政府持有的雷諾股份出售給日產汽車。

目前兩家汽車產業巨頭之間存在著聯盟關係，雷諾擁有日產 43％的股份，而日產擁有雷諾 15％的股份。彭博最新援引的消息稱，同時任兩家車企董事長的卡洛斯 · 戈恩 (Carlos Ghosn) 正在推進談判，若合併達成將繼續執掌新建立的集團實體。

彭博援引的知情人士指出，合併的形式將以日產股東出讓股份給雷諾股東，並籍此換取新成立集團的股權。合併後法國和日本料將保留兩地的總部；但討論是否會有結果尚未可知。

雷諾股價在過去一年中上漲了 19％，市值達到 287 億歐元，約合 353 億美元。

而日產股價同期震盪累跌 0.64％，市值為 4.6 兆日元（約合 430 億美元）。

推進合併的主要難點在於持有 15% 雷諾股份的法國政府，正如此前財政部表態，法國官方可能不願意放棄對這部分股權的控制權乃至對雷諾公司的影響力。要達成合併，法國和日本政府都必須批准交易，兩國可能會就未來公司主體設於何處產生矛盾。

現年 64 歲的「老將」戈恩今年 2 月曾表示，兩家公司將制定計劃「令聯盟不可逆轉」。去年他辭去了日產 CEO 一職，作為兩家汽車巨頭的董事長專注於推進雙方的合作關係。

『新聞來源／華爾街見聞』