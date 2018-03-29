冷天這樣「吃飯睡覺」 是心血管疾病殺手

文．洪寶山

「晚吃晚睡，身體毛病多！」、「食物就是疾病的根源，隨節氣變化作息，也是疾病的關鍵。」很多人冬天手腳冰冷，反應的不只是「循環不好」而已，現任台大內科部心臟血管中心主治醫師蘇大成指出，「冬天是個危險的時刻。」當溫度低時，血管收縮，血管硬度也增加，血壓隨之上升，血小板、白血球、紅血球也都上升，發炎、血栓指標也都提高，心臟負擔增加，容易中風、發生心血管疾病。

早餐效法日本人吃得豐盛、健康

早上喝現打綜合果汁，不是很健康嗎？蘇大成醫師打破迷思：「有些人早上起來一杯蔬果汁，或是精力湯，其實是很不好的習慣，即使在夏天也不鼓勵。」原來，早上起來，消化系統經過八至十個小時沒進食，需要溫暖的食物先下肚。「大部分人為追求健康，吃了很多綠色蔬菜，還有魚，但都是涼性食物，就容易手腳冰冷。」想改善四肢循環，就要避免吃寒涼食物，特別是女生要注意：「月經週期吃冰涼食物，也會影響子宮不易懷孕。」

很多人為了減肥，不吃或少吃米飯，蘇大成說：「心臟、腦都需要碳水化合物，一天熱量的攝取 50％至 60％都來自碳水化合物。」到底早餐該怎麼吃才健康？蘇醫師表示：「效法日本人豐盛的早餐，一定要吃到碳水化合物。」例如：白飯、稀飯、麵包等，加上肉、魚、蛋，還有一點蔬菜。

同時也要攝取幫助消化吸收的食物：「味噌湯和納豆都是幫助消化的。」他認為：「日本人的早餐就是在暗示我們，其實早餐可以吃得健康一點，不是隨便一個三明治、一杯奶茶就結束。」三明治加奶茶熱量雖足夠，可是營養卻不均衡。

心血管疾病的殺手之一，就是睡眠時間。「日出而作，日落而息。」早在《黃帝內經》就有記載，蘇大成說，這和去 (2017) 年諾貝爾獎，發現時間基因組合相互呼應：「clock genes(時間基因)，與一天二十四小時作息，對健康有密切關連。」所以，「太陽下去了，溫度慢慢下降，就要準備休息了。」

在蘇醫師門診裡，許多高血脂、心臟病患者，都是「吃東西時間太晚，超過八點才吃晚餐，容易造成三高，吃完已經九點、十點，可是蛋白質消化代謝要三、四小時以上，就會干擾睡眠，到凌晨一點還睡不著。」然而超過晚上十二點才睡覺，嚴重影響心血管，使心臟不得休息。

「春耕、夏耘、秋收、冬藏，一天當中也有四季。」蘇醫師說，凌晨三點到早上九點是春天；九點到下午三點，是一天中最重要的時刻，也就是夏天；下午三點到晚上九點，就是秋天；晚上九點後就是冬天，蘇醫師提醒：「我們應該要在晚上十一點睡覺，九點把你的電視、手機關掉。」

配合節氣 作息時間學「鄉下人」

這種看似「鄉下人」的作息時間，卻有醫學臨床的根據，蘇大成表示：「我們做了二百個人的心血管測量，用二十四小時去監測，發現清晨三、四點的時候，因為周圍溫度已經慢慢改變，心跳、血壓就慢慢上來了。」所以想要健康，就一定要養成「早起」的習慣。

但他也呼籲，要配合節氣起床：「冬天太陽沒有起來，你就不要起床，春天、夏天、秋天就是要早睡早起，但是冬天的時候要早睡晚起。」

「運動」有助於身心健康、心血管、肺部，也可以減肥、降血壓，但是大家只想到光明面，忽略了錯誤的運動習慣，反而造成心血管疾病。蘇大成舉例：「門診有一些病人，血壓一直降不下來，一問才知道，晚上十點半他在跟太太打桌球，到凌晨一點還睡不著，又起來打外丹功。」

有人冬天持續運動，忽略保暖的重要性，「有人溼冷天氣穿著短褲、短袖去慢跑，如果沒有一個適當的穿著去做運動，可能會猝死。」運動後的流汗，使血管碰到冷空氣緊縮，想做好冬天保健，蘇醫師鼓勵：「打開暖氣，減少溼氣，吹熱風讓身體保暖。」

冬天吃火鍋喝湯，也可能喝出毛病。蘇大成直指：「火鍋加很多料，尤其是豆製品，豆皮、豆干等，這些再製品都有化學成分，容易跟肉起化學作用，像亞硝酸、硼酸，可能都溶解在火鍋裡。」

他走訪內地天津時，也才意識到火鍋湯的不健康：「五星級飯店跟我說：你那個湯不要喝，我另外煮一碗湯給你。」

因此，他建議：「一定要喝的話，喝少一點，而且要在一開始喝；蔬菜早一點煮，撈起來就先吃掉，不要肉、菜混在一起煮太久。」避免混煮產生的化學效應。

外食肉類少選「煎、炒、炸」

對於外食族，蘇大成建議便當的肉類，盡量不要選：「炸的、煎的、炒的，在做這些烹調的過程當中，食物會再套用回鍋油。」並可依照西餐吃法，先喝熱湯，再吃菜，然後吃肉再吃飯：「飯前二、三十分鐘先吃水果、青菜，因為有酵素，可以在空腹時，幫助營養素很快吸收，也可以幫助後來進去的食物，有好的消化吸收。」但飯前水果應盡量避免冰的水果，和柑橘類的水果，因為柑橘果酸比較容易刺激胃酸分泌。

「高血脂的病人，很多血脂上千的，都是每天吃麵，代表熱量過剩。」蘇大成強調，同樣重量的小麥跟米，米飯纖維多，相對小麥熱量低，「我們是住在溼熱的南方，適合吃米，而不是麵。」

麵糰本身有添加物，烹調又必須加油，還要配滷味吃，而且麵的型態，不會讓人細嚼慢嚥，就容易攝取到高熱量。

有人不吃飯、麵減肥，蘇醫師也特別提醒：「生酮飲食是一個比較極端、比較偏的飲食法，蛋白質吃太多，反而會影響腎臟跟肝臟的負擔。」

膽固醇高，「不是」吃出來的！蘇大成表示，影響膽固醇高低的原因，有 80％是基因調控，20％至 30％來自於食物，「食物影響只有一小部分，除非一天吃到五個蛋、二十盎司的牛肉，就會熱量過剩，膽固醇過高。」

為了維持身體對「基本蛋白質」的需求，「一天要吃到五、六兩的肉，也就是二百至二百五十公克的肉，從食物得到油脂、蛋白質才會得到健康。」

吃健康、新鮮的素 少碰再製品

「吃素的族群，反而血脂高！」蘇大成指出，吃素者蛋白質來源，主要是黃豆，「是一種不均衡的飲食習慣，常吃各種豆製品，素雞素鴨素牛等等，都加了某些化學成分，或用油加工。」這些再製品，容易血脂升高。但在歐美很多人吃素，「可是他們吃的是新鮮的豆類，才是健康的。一般餐廳較難看到不加工的各種豆子，還是勤快一點到菜市場買比較好。」

常言「病從口入」，錯誤的飲食、作息習慣，會讓身體付出代價。飲食習慣也因種族不同有差異，像歐美人晚餐都吃得很晚，時常八、九點吃到十一點，蘇醫師表示：「這跟心血管疾病比例較高是否有關，值得好好研究。」

來源：《理財周刊》 918 期

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