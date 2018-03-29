川習演話劇 市場真入戲

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

由美國總統川普掀起的貿易戰，造成全球恐慌，美股重挫，據估企業界的損失遠比川普能夠課到的關稅和要縮減的貿易赤字還大得多，美國多位企業大老只好出面喊話，川普政府也許是見風轉舵，或可說是因勢利導，遞出半截橄欖枝，態度軟化，美股再以大漲作收。

但最終結果會是全面烽火還是雷聲大雨點小？從三月二十七日川普在推特發文來看，中美貿易戰進一步降溫可能性很大，因為他說：「目前正與多國就貿易問題展開對話，這些國家多年來未公平對待美國。最終結果將皆大歡喜。」

回顧過去一百年，貿易戰的確打不得。1929 年美國通過《斯姆特霍利法案》，對超過兩萬種進口商品徵收高額關稅，最高關稅比率近 60％。1929 至 1934 年間，全球貿易規模萎縮大約 66％，美國 GDP 跌幅一度達 30％，失業率達 20％以上。1962 年，當時的歐洲共同體對美國冷凍雞肉產品施加關稅壁壘，美國國會則以《1962 年貿易擴展法》回擊，對歐洲進口一系列商品增收關稅。最終結果是，歐洲消費者再也吃不到便宜的雞肉，美國汽車業喪失了快速實現現代化轉型的機會，走了數十年的下坡路。

二戰後日本經濟快速發展，令美國感到不安。1985 年，為減少美日貿易逆差，美國要求日本簽訂《廣場協議》，不久日本即陷入「失落的十年」。進入二十一世紀，全球鋼鐵產能過剩，美國啟動《201 條款》，對大部分進口鋼材徵收 8～30％進口關稅，引起各國連鎖反應。這些歷史都血淋淋地告訴我們，打貿易戰不但無法解決問題，還會讓經濟更糟。

鑑古知今，政治人物，尤其是強國的領袖，更要為歷史負責，不明智的決定或是英雄主義作祟，逞一時之勇，都會讓自己國家的民眾甚或全球百姓陷入痛苦之中，決策更要審慎為之。當然，有時強勢發言只是權謀之一，或為籌碼，也就是項莊舞劍意在沛公，市場就配合著起舞，等待真相大白。

美國財政部長姆努金在接受電視專訪時也說：「川普總統不怕貿易戰，但這不是他的目的。我們正在為達成協議鋪路。」姆努金上完節目之後就啟程飛往北京進行談判了。川普推特上說的皆大歡喜，其來有自啊！

來源：《理財周刊》 918 期

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