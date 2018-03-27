藍天去年每股賺1.12元 擬發現金股利0.8元 殖利率2.7%

藍天 (2362-TW) 今 (27) 日公告去 (2017) 年合併營收 208.77 億元，年增 6%；稅後純益 7.21 億元，年增 21%，每股盈餘 (EPS) 為 1.12 元，董事會也在今日通過決議，擬以資本公積每股配發現金股利 0.8 元，以今 (27) 日收盤價計算，現金殖利率 2.7%。

藍天表示，去年受惠高階電競及商用 NB 市場需求，筆電出貨 127 萬台，營收 141 億元，相較於前年持平。展望今年，樂觀看待筆電的出貨量及營收表現。

藍天強調，由於原物料及零組件的價格不斷漲價，成本提高壓縮利潤空間，今年將積極經營高階機種的小眾市場，目前也與知名品牌客戶共同開發特殊規格機種，小量但高獲利率，在電競筆電之外，另外尋得一片藍海。

藍天預估，今年 Q1 出貨 36 萬台，年增長 13%，主要增長動能來自於亞太區。而今年挾全球景氣上升，估亞太區仍可達雙位數成長，全年筆電預計出貨量 150 萬台。

此外，因應中國大陸商業發展趨勢轉變，藍天旗下百腦匯近兩年積極品牌轉型升級及資產活化，目前上海及天津店皆已轉型為「科技智能廣場」新型態商場，也將相對獲利較低的資產改為整棟出租，穩定長期租金收益，如哈爾濱、蘇州、惠州、泉州等商場項目。