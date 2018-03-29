【異動股】鋼鐵板塊午後持續走強 西寧特鋼(600117-CN)漲停

午後，鋼鐵板塊持續走強，截止發稿，西寧特鋼(600117-CN)漲停報4.98元，方大特鋼(600507-CN)漲8.69%報16.38元，太鋼不鏽(000825-CN)漲5.10%報5.77元，武進不鏽(603878-CN)漲4.64%報17.13元，華菱鋼鐵(000932-CN)、八一鋼鐵(600581-CN)漲超4%，柳鋼股份(601003-CN)、新鋼股份(600782-CN)、南鋼股份(600282-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)等股紛紛漲超3%。

鋼價有望止跌企穩。興業證券表示，前三月鋼價自高位回落，螺紋、熱軋現貨價格相比年初分别下跌17.82%、9.98%，原料端價格重心跟随回落，噸鋼利潤仍處于不錯水平。1-2月我國生鐵、粗鋼、鋼材産量分别為1.13億噸、1.37億噸、1.59億噸，分别同比變動-1.70%、5.90%、4.60%，鋼産量增速居高位;需求側投資數據較佳，固定資産投資完成額、房地産開發投資完成額、工業增加值分别累計同比增長7.85%、9.91%、7.20%;鋼材社會庫存仍處于高位，短期對鋼價仍有壓力。

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