【異動股】券商股集體拉升 山西證券(002500-CN)大漲超7%

臨近午盤，券商股盤中集體拉升，截止發稿，山西證券(002500-CN)大漲7.75%報7.79元，國盛金控(002670-CN)漲4.94%報17.2元，東興證券(601198-CN)漲4.49%報14.21元，西部證券(002673-CN)漲3.72%報9.75元，國金證券(600109-CN)漲3.25%報8.25元，浙商證券(601878-CN)、第一創業(002797-CN)漲逾3%，華西證券(002926-CN)、華泰證券(601688-CN)等個股紛紛漲超2%。

據證券業協會相關統計月報顯示，二月證券公司實現營業收入114.5億元，環比下降54.85%;實現淨利潤15.49億元，環比下降82.78%。月報還顯示，131家證券公司中，95家實現盈利，占比72.5%。分析人士認為，二月證券行業收入利潤雙雙下挫的主要原因來自兩方面，一是春節長假使得交易日明顯減少;二是二月上旬市場快速調整導緻證券投資收益大幅縮水。

在2017年這個市場活躍度提升并不明顯的年份，頭部券商卻正在表現出更強大的競争力。

據21世紀經濟報道記者根據Wind數據統計發現，截至3月27日，已披露2017年業績22家券商中，12家出現業績下滑，而其餘10家券商利潤則同比呈現正增長。 與之相反，部分中小券商業績則出現了速度較快的下滑。

由此可見，證券行業的利潤增長力正在進一步向大型券商傾斜。而這顯然與市場變化無關，僅以萬得全A的成交變化來看，111.80萬億的2017年成交額雖然較2016年的126.51萬億有所下降，但諸多大型券商仍然在這一市場環境下實現了“逆襲”。投行人士認為，IPO常態化、結構化債市發展等對公業務市場的擴容，為大型券商創造了機會。

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