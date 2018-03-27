〈每日外資外匯觀點〉美元兌日元反彈 技術性修正超賣

ＢＫ：歐元兌美元上看 1.25

歐元是周一表現最好的貨幣之一，主要受到幾個因素的激勵。

首先是美股強勁反彈，道瓊指數上漲 669 點，風險偏好獲得改善；其次是歐洲央行表示，貨幣正常化預期最快 2019 年中期啟動升息；投資人仍不偏好購買美元，並傾向透過其他貨幣進行避險；法國第 4 季國內生產總值修正至 0.7%；而且從技術面來看，歐元兌美元終於突破長期整理區，短線目標上看 1.25。

BK 資產管理認為，即使周二公布的歐元區消費者信心指數低於預期，歐元兌美元也會走高到 1.25 目標。

歐元兌美元走高至 1.25。

FXStreet：美元兌日元反彈 技術指標修正超賣

對貿易戰的擔憂削弱了對避險日元的盪和需求，美元兌日元周一反彈，在 105.5 附近震盪。而美國的政治緊張局勢限制了對當地貨幣的需求，美元維持在 15 個月以來的低檔區。

日本和美國周一並無發布相關的總體經濟數據影響匯率波動；周二日本將發布一份小型報告，預期年度企業服務價格將與前次公布的 0.7% 增幅相當。

從技術面來看，美元兌日元匯價有機會在突破 105.25 價位區間後再向上突破，從 4 小時 K 線圖來看，技術指標持續從超賣俢正，儘管仍處於中線下方，但價格遠低於 100 小時和 200 小時均線，顯示仍看漲美元。

美元兌日元 4 小時 K 線圖。

三菱：短期英鎊續漲需更強動力推升

三菱日聯金融集團 (MUFG) 表示，英鎊繼上周上漲後更加穩步走堅，不過英國利率市場已經消化 5 月及今年稍晚的 2 次升息預期，短期內英鎊靠升息題材走高，恐怕激勵效果不高。

荷蘭國際集團 (ING) 認為，英鎊等貨幣本周將靠貿易戰情勢不再升高，且股市走穩來支撐買盤，預期英鎊兌美元可能升向 1.4250-1.43。