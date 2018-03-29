轉型IR紅外線效應發酵 佰鴻去年EPS 1.12元 創七年新高

佰鴻 (3031) 調整產品結構奏效，IR 產品營收比重提升至 4 成，客機機艙內照明長期接單挹注，去年毛利率突破 2 成，上升到 23.83%，較前年大增 4.35 個百分點，稅後盈餘 2.09 億元，年增率達 18.75%，每股盈餘突破 1 元，來到 1.12 元，創近七年新高。過去幾年，佰鴻淡出殺價競爭激烈的 MOVCD 藍光磊晶市場，鎖定少量多樣 IR 紅外線利基性產品進行轉型，應用端為印表機、掃地機械人等，IR 產品營收比重達 4 成，照明比重約 2 成，其他為可見光產品。



照明 SMD 模組亦打入美系客戶 737 機艙內照明，占營收比重提高到 5%，由於航空照明接單時間，比消費性電子來得長，且毛利率較佳，其策略將供應層面擴充到不同飛機機型、不同照明區域。



轉型效應浮現，佰鴻營收規模雖然縮減，去年降到 19.72 億元，年減率 9%，惟毛利率不減反增，攀升至 23.83%，全年獲利上升 2.09 億元，每股盈餘 1.12 元，每股配息 0.85 元，亦為近六年新高，以今 (29) 日 16.7 元平盤價計算，股息殖利率約 5%。







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