佰鴻Q4營收4.72億元 法人估單季EPS逼近0.3元

步入年底季節性淡季，佰鴻 (3031) 去年 12 月營收 1.73 億元，月增率 3.45%，年減率 9.32%，第四季營收 4.72 億元，季減率 8.17%，年減率 8.52%，法人推估，單季每股盈餘接近 0.3 元左右，全年每股盈餘突破 1 元，為近七年新高，全年營收 19.74 億元，年減率 8.78%。佰鴻調整產品結構奏效，IR 產品營收比重達 4 成，客機機艙內照明長期接單挹注，第二、三季營收突破 5 億元，分別為 5.32、5.14 億元，單季每股盈餘分別為 0.31 元、0.32 元，產品結構調整奏效，去年前三季毛利率 23.61%，較前年同期大增 5.3 個百分點，稅後盈餘 1.45 億元，年增率 9.66%，每股盈餘 0.78 元。



佰鴻照明 SMD 模組亦打入美系客戶 737 機艙內照明，於前年底小量交貨量，去年出貨緩步增溫，占營收比重由 2-3% 提高到 5%，年底增加第二款機型供貨，由於航空照明接單時間比消費性電子來長，且毛利率較佳，其策略將供應層面擴充到不同飛機機型、不同照明區域。



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