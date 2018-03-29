韓國最大加密貨幣交易所Upbit將對舉報非法行為提供豐厚獎勵

外電引述 Finance Magnates 的報導指出，韓國最大的加密貨幣交易平台 Upbit 正跟隨 Binance 的腳步，要求其龐大的用戶群指出可疑的多層加密貨幣方案，甚至是欺詐性的首次代幣發行 (ICO)，以換取獎勵。在不受監管的加密貨幣領域，越來越多的詐騙行為已經迫使這一龐大的社區成為自己的監管機構，而這一領域的這些老牌公司的參與也是一個好消息。



Upbit 在官方聲明中表示，此舉旨在防止因非法欺詐而造成的損害，並創建一個可靠的加密貨幣生態系統。



儘管 Upbit 沒有進一步說明，但 Hankook Media 稱，該交易所已啟動為期一年的計畫，並將在 2019 年 3 月決定是否進一步延長該計畫。



Upbit 表示，如果非法的多層目擊證人或受害者同時向 Upbit 和調查機構報告，將向第一個報告非法案件的人提供現金獎勵。對於最初的投訴者，Upbit 將支付 100 萬韓元的獎勵。



Upbit 成為第二個推出這種獎勵機制的加密貨幣交易平台，本月早些時候，Binance 推出了一個類似的專案，目的是在駭客攻擊該平台後抓住罪犯。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』