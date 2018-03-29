台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月29日

業界傳出，聯發科執行長蔡力行和高通總裁阿蒙（Amon）近日不約而同前往中國深圳拜訪全球第四大手機廠 OPPO 等大客戶，蔡力行更向 OPPO 保證，聯發科會全力滿足 OPPO 晶片需求，請 OPPO 可以放心在新一代機種持續合作。

統一企業去年賺翻了！處分上海星巴克加上轉投資統一超、統一中控獲利大增，統一母憑子貴去年獲利高達 398.45 億元，EPS 達 7 元，董事會也通過擬配發現金股利 5.5 元，將發放出 312.5 億元現金給股東，獲利、股利同創歷史新高紀錄，以昨日收盤價 68 元計算，現金殖利率 8％。

美國電動車廠特斯拉（TESLA）出產的 Model X 上周在加州發生死亡車禍，美國國家運輸安全委員會（NTSB）宣布展開調查，股價再添利空，周二大跌 8.22% 至 279.18 美元、創近 1 年新低，華爾街投資人悲觀喊特斯拉即將破產。

聯合報

習金會 金正恩喊「無核化」

美韓自貿協定 禁韓元競貶

輝達自駕車道路測試 喊卡

經濟日報

聯發科 PK 高通 赴陸搶單

台股 420 億活水來了

張忠謀密謀美官員 三種可能

蘋果日報

金正恩 玩轉美中強權

新光金雙姝戰 李紀珠傳被挖角 年薪破億

特斯拉車禍股價崩 華爾街唱衰恐破產

中國時報

重啟不到一天 核二 2 號機又跳機

金小胖超彈性 台灣該學學

國共論壇恐破局 郝：關鍵在小英

工商時報

統一去年大賺 398 億

尖牙股重挫 科技股遇亂流

半導體設備支出 拚 4 年紅

自由時報

堵中投資敏感科技 美擬祭緊急法

歐盟鋼品調查 恐波及台廠

台北 101 連 5 年配息 頂新魏家 30 億入袋